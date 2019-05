‘Frenkie en ik, we speelden alle andere clubs kapot’

Toen ze samen in de jeugdopleiding van Willem II speelden, stonden Frenkie de Jong en Bilal Ould-Chikh te boek als de grootste talenten van de club. De middenvelder staat voor een zomerse transfer naar Barcelona en is een vaste waarde in het Nederlands elftal geworden, terwijl de aanvaller een minder succesvol carrièreverloop kende. "Maar ik ben nog jong", vertelt Ould-Chikh, die op de dag van de bekerfinale tussen Ajax en Willem II terugblikt op zijn ervaringen met De Jong.

Na een succesvol jaar met De Jong in de C1 van Willem II stapte Ould-Chikh over naar FC Twente, waarvoor hij nog zestien duels in de Eredivisie speelde. De buitenspeler kende daarna weinig gelukkige dienstverbanden bij Benfica en FC Utrecht en speelt inmiddels voor eerstedivisionist Denizlispor in Turkije. Hij houdt de ontwikkeling van zijn voormalig ploeggenoot nog altijd in de gaten.

"Geweldig. Het maakt me trots dat ik met zo'n speler heb gespeeld", vertelt Ould-Chikh aan de NOS. "Ik gun het hem van harte. Frenkie is een natuurtalent. Als hij de bal in de rug kreeg aangespeeld, voelde hij al welke kant hij moest opdraaien", weet Ould-Chikh nog. "Op die leeftijd had hij al een heel hoog niveau. Hij zag alles en gaf me heel veel assists. Frenkie en ik, we speelden alle andere clubs kapot."

Ould-Chikh voegt eraan toe dat De Jong 'altijd zichzelf' was en dat wordt beaamd door Mats Deijl, de centrale verdediger in het team van toen. "Maar hij kon ook wel een teringlijer zijn hoor", lacht Deijl. "Ik bedoel dat hij wel een streek kon uithalen. Voetbalhumor zeg maar. En dan speelde hij de vermoorde onschuld. En niemand die hem dan verdacht. Veel gelachen."