Van de Beek: ‘Hij was terecht boos, ik heb mijn excuses gemaakt’

Donny van de Beek werd dinsdagavond de matchwinner tegen Tottenham Hotspur (0-1), maar de middenvelder had zijn optreden nog meer glans kunnen geven. In de 25ste minuut, niet lang nadat hij de score had geopend, stuitte Van de Beek van dichtbij op doelman Hugo Lloris. Ploeggenoot David Neres stond vrij voor het doel en had de bal moeten krijgen, geeft Van de Beek toe.

"Ik probeerde het in de korte hoek maar had de bal aan Neres moeten geven", reageert Van de Beek tegenover VTBL. "Hij was terecht boos. Ik heb mijn excuses gemaakt. Maar ik zag hem echt niet." Niettemin werd Van de Beek door de nationale en internationale media bestempeld als een van de grote uitblinkers van de avond, en van de knock-outfase van de Champions League in het algemeen. "Ik voel me zo fit", verklaart hij zelf.

"Ik krijg steeds meer inhoud. Misschien komt dat wel omdat ik extra train met Dusan Tadic", voegt Van de Beek daaraan toe. Dat de stemming bij Ajax na afloop niet 'euforisch' was, komt volgens de middenvelder 'omdat we er nog niet zijn en in de tweede helft niet ons beste spel speelden'. "Maar", voegt Van de Beek daaraan toe, "we hebben ze een helft redelijk weggespeeld."

Direct na het fluitsignaal zei Van de Beek in interviews al dat hij niet gelukkig was met de manier waarop Ajax in de tweede helft optrad. Daarmee oogstte hij lof van Arsène Wenger, die als analist van beIN Sports naar de wedstrijd keek. "Daaraan kun je zien hoe graag Ajax topvoetbal wil spelen. Meestal hoor je na zo'n wedstrijd dat het fantastisch was, maar nee: in zijn analyse was hij ongelooflijk volwassen."