‘PSV wenst mee te werken aan transfer van 35 tot 40 miljoen euro’

Hirving Lozano is mogelijk bezig aan zijn laatste weken in dienst van PSV. De Eindhovenaren en de Mexicaanse aanvaller ‘mikken’ volgens het Eindhovens Dagblad op een zomerse transfer. Het regionale dagblad schrijft dat PSV ieder jaar één of twee grote verkopen nodig heeft om een goed transferresultaat te boeken.

Dat Lozano onlangs in de uitwedstrijd tegen Willem II (0-3 zege) een knieblessure opliep, verandert niks aan de wens van beide partijen. Door de lichte schade aan het gewricht komt de aanvaller dit seizoen niet meer in actie voor de Eindhovenaren. Of hij komende zomer met Mexico kan deelnemen aan de Gold Cup, zal nog moeten blijken. Een beslissing daarover wordt door de medische staf van de nationale ploeg van Mexico gemaakt, in samenspraak met hun collega’s van PSV en bondscoach Gerardo Martino.

PSV hoeft in financieel opzicht zeker niet per se afscheid te nemen van Lozano. De Eindhovenaren zijn echter bereid om mee te werken als er een bod van 35 tot 40 miljoen euro op tafel komt. Overigens zou ook Steven Bergwijn in aanmerking komen voor een vertrek om een goed transferresultaat te noteren, maar een verkoop is in ieder geval niet noodzakelijk. Lozano werd eerder in verband gebracht met onder meer Napoli en Manchester United, terwijl de naam van Bergwijn viel bij Bayern München en Internazionale. Beide aanvallers hebben nog een langlopend contract in Eindhoven: Bergwijn tot medio 2022, Lozano tot medio 2023.

Tegelijkertijd is PSV met Donyell Malen en Michal Sadílek in gesprek over een nieuw contract. De huidige verbintenis van beide spelers loopt momenteel tot medio 2020, al bevat het contract van laatstgenoemde nog een optie voor een extra seizoen. Malen gaf eerder al te kennen dat hij graag in Eindhoven wenst te blijven. Met Sadílek is PSV nog niet zolang in gesprek, omdat de Tsjechische middenvelder zich pas net in het elftal van trainer Mark van Bommel heeft gespeeld.