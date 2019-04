Ronald de Boer ziet taak voor Erik ten Hag weggelegd: ‘Nu is het anders’

Ronald de Boer vindt het nog steeds onwerkelijk dat Ajax in de halve finales van de Champions League staat. Het team van Erik ten Hag hoopt dinsdagavond in het eerste duel met Tottenham Hotspur in Londen een goede basis te leggen voor het weerzien in Amsterdam, volgende week woensdag. “Een jaar geleden zou ik hebben gezegd dat een Nederlandse ploeg nooit meer de halve finale zou halen”, vertelt hij ruim een maand voor de finale.

“En kijk waar Ajax nu staat”, vertelde De Boer in gesprek met FOX Sports, vanuit het Tottenham Hotspur Stadion. “Ongekend.” De oud-voetballer van onder meer Ajax krijgt vaak de vraag hoe hij en zijn ploeggenoten in het seizoen 1994/95 met de successen in Europa omgingen. “Niemand kende ons. Alleen Frank Rijkaard kenden ze. Aan het begin van dit seizoen kenden ze Dusan Tadic en Daley Blind, maar de rest was relatief onbekend.”

“Elke keer kom je, hoe verder je komt, erachter dat je zo slecht nog niet bent. Dat je beter bent dan de tegenstander. Maar nu staat de deur naar de finale toch wel wagenwijd open”, stelde De Boer. Ajax wordt nu zelfs als de favoriet voor de finale bestempeld en dat maakt het in de optiek van De Boer toch een beetje anders. “Ja, dat denk ik wel. Dat gaat onbewust in je hoofd spelen. De mindset van mogen of moeten is totaal anders”, verzekert de analist.

“Nu verwacht men dat Ajax doorgaat en is het de vraag of de spelers dezelfde dingen gaan doen die ze eerder deden”, vraagt De Boer zich openlijk af. “Tegen Real Madrid en Juventus kon Ajax lekker vrijuit spelen. Ze moesten laten zien dat ze op de terugweg zijn. Maar nu is het anders. Blijven ze ontspannen of niet? En daar moet Ten Hag aan werken, dat de spelers hetzelfde blijven doen en laten zien als in de voorgaande duels.”

De Boer denkt dat Tottenham aandachtig naar de voorgaande wedstrijden van Ajax heeft gekeken. “Mauricio Pochettino is een tacticus. Die zal vast wel iets uit de hoge hoed toveren. Misschien gaat Tottenham wel vol op de aanval spelen. Of de lange bal spelen. We zullen het zien. Ik denk dat ze alle systemen kunnen spelen.” De Boer ziet het niet als een nadeel dat Ajax nu eerst uit moeten spelen en daarna pas thuis. “Nee, ze hebben wel een goed gevoel in uitwedstrijden. Niet dat ze denken dat ze het lastig zullen krijgen.”