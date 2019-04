Neymar haalt uit naar jonge garde van PSG: ‘Ze moeten beter luisteren’

De verhoudingen binnen de selectie van Paris Saint-Germain zijn weleens beter geweest. Dit kwam tot uiting na de verloren finale om de Coupe de France tegen Stade Rennes (2-2, 6-5 na strafschoppen) van zaterdagavond. Neymar is namelijk hard in zijn oordeel over de mentaliteit van enkele jonge spelers van PSG.

“We moeten veel volwassener zijn en daarnaast veel meer als een eenheid opereren”, werd de Braziliaanse aanvaller na afloop van de eindstrijd in het Stade de France geciteerd. “Er zijn een hoop jonge spelers die meer praten dan dat ze goed luisteren. Dat zouden ze eens moeten omdraaien.”

“Ze dienen oudere spelers altijd van repliek”, vervolgt de 27-jarige Braziliaan zijn tirade. “Hetzelfde overkomt de trainer (Thomas Tuchel, red.) regelmatig. Ook dan komen ze altijd met een antwoord. Op deze manier worden we natuurlijk nooit succesvol. Er hoort meer respect te zijn voor de ervaren jongens in de selectie. Ik durfde mij echt niet zo op te stellen toen ik begon als voetballer.”

Neymar, verantwoordelijk voor het tweede doelpunt van PSG in de finale, kreeg het na afloop aan de stok met een toeschouwer en moet vrezen voor een lange schorsing. De sterspeler uit Zuid-Amerika deelde duidelijk een tik, waarschijnlijk omdat de betreffende bezoeker zijn telefoon te dicht bij het gezicht van Neymar hield.