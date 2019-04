PSV treedt donderdagavond opnieuw aan in 4-4-2-systeem

PSV treedt donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Willem II aan met dezelfde elf namen die afgelopen weekend met 3-1 wonnen van ADO Den Haag. Mark van Bommel kiest opnieuw voor een 4-4-2-formatie, met Luuk de Jong in de rug van Donyell Malen. Jorit Hendrix zit opnieuw op de bank ten faveure van Michal Sadílek.

Same 1?1? Out for a new battle ? Eendracht maakt macht#WILPSV pic.twitter.com/XN5dYqdGGL — PSV (@PSV) 25 april 2019

Van Bommel koos er afgelopen zondag tegen ADO verrassend voor De Jong te koppelen aan Malen en dat leverde in elk geval een goed resultaat op. PSV won door doelpunten van Denzel Dumfries, De Jong en Malen met 3-1 van de club uit de Hofstad, waardoor de Eindhovenaren voorlopig de aansluiting met koploper Ajax behouden.

Ajax won dinsdagavond op eigen veld met 4-2 van Vitesse en heeft daardoor voorlopig drie punten meer dan PSV. De ploeg van Van Bommel kan donderdagavond bij een zege op Willem II in punten op gelijke hoogte komen met de Amsterdamse titelrivaal, maar lijkt gezien het inferieure doelsaldo (op dit moment +68 tegenover +81) in het competitieslot afhankelijk van de resultaten van Ajax.

Behalve Hendrix beginnen ook onder anderen Érick Gutiérrez en Gastón Pereiro in Tilburg op de reservebank. Hendrix was dit seizoen in de Eredivisie 27 maal basisspeler, maar lijkt nu in de pikorde voorbijgestreefd door Sadílek.