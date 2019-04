‘Rutten maakte week na aanstelling al racistische opmerking bij Anderlecht’

Fred Rutten vertrok vorige week dinsdag na ruim drie maanden als trainer van Anderlecht. De oefenmeester werd op 6 januari aangesteld en verspeelde volgens een reconstructie van Sport/Voetbalmagazine al na een week zijn krediet bij de spelersgroep. Tijdens het trainingskamp in het Spaanse San Pedro del Pinatar maakte hij een racistische opmerking naar een van zijn spelers, claimt het blad.

"Weet je wat het probleem is met zwarte spelers? Jullie werken niet hard genoeg", zou Rutten hebben geroepen naar een van zijn donkere spelers. Hij moest zijn opmerking vervolgens uitleggen aan bestuurder Michael Verschueren en deed het incident af als een uit de hand gelopen grap. "De Nederlander komt ongehavend uit de crash die hij zelf heeft veroorzaakt, maar het kwaad is geschied. Bij de spelers verliest Rutten week na week krediet."

Sport/Voetbalmagazine spreekt van 'een moment van zinsverbijstering bij Rutten, nochtans een aimabel man'. Op het moment dat het gebeurde, zouden de andere spelers niet hebben gereageerd. "De solidariteit is op dat moment ver te zoeken, ze lijken wel verlamd door hun persoonlijke belangen. Niemand heeft er baat bij om zijn mond open te trekken en de autoriteit van de coach te ondermijnen."

De hele situatie was tekenend voor de sfeer in de kleedkamer, zo schrijft het blad. Volgens 'een makelaar die het huishouden van Anderlecht goed kent' zijn de spelers op hun hoede voor elkaar. "Ze weten min of meer op wie ze kunnen rekenen en wie hen een loer zou kunnen draaien. De kleedkamer doet mij denken aan de serie House of Cards. Iedereen probeert de ander tegen te werken."