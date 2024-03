Meerdere clubs uit de Eredivisie informeerden naar Fred Rutten

Verschillende clubs uit de Eredivisie hebben het afgelopen halfjaar geïnformeerd naar Fred Rutten, zo geeft de 61-jarige coach zondag zelf aan bij Goedemorgen Eredivisie. Om welke clubs het gaat maakt Rutten niet bekend.

"Ik ben door meerdere clubs benaderd", aldus Rutten. "Ik zeg niet om welke clubs het gaat. Wat heeft het voor nut dat ik die clubs ga benoemen? Ik doe een ander daar toch geen plezier mee? Niemand heeft daar iets aan."

Rutten staat te trappelen om weer aan de slag te gaan. "Ik heb nooit iets gepland, maar als er iets voorbijkomt wat mij interesseert en leuk lijkt... Ik ben ook op een leeftijd dat Barcelona niet zal komen. Maar een leuk project als hoofdtrainer sta ik wel voor open."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

'Conflict met Ruud van Nistelrooij'

Ook ging Rutten in op de breuk tussen Ruud van Nistelrooij en PSV . De oud-spits en clubman vertrok vorig seizoen plots nadat hij niet genoeg vertrouwen voelde van de mensen om hem heen. Rutten nam het stokje over op de laatste speeldag tegen AZ.

"Ik begrijp dat hij dat besluit heeft genomen", aldus Rutten. "Als ik geen vertrouwen zou krijgen, is dat wel begrijpelijk. Ik vind wel dat hem te kort wordt gedaan. Zeker als je bekijkt dat hij een beginnende trainer is."

"Hij wint de beker, de Johan Cruijff Schaal en kwalificeert zich voor de voorronde van de Champions League", somt Rutten op. "Dan heb je alles goed gedaan. Dan vind ik het heel teleurstellend dat zo'n man niet bij de voorverkiezing zit van Trainer van het Jaar."

Rutten vindt het lastig om te oordelen over het gebrek aan vertrouwen bij Van Nistelrooij. "Ik weet niet hoe hij zich daarbij voelt. Ik heb een goede relatie met hem gehad. Voor mij was het ook heel verrassend. Natuurlijk hebben wij confrontaties gehad, maar dat is heel normaal."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties