‘Gio’ weer aan de slag? ‘Topcompetitie lonkt na sabbatical van tien maanden’

Donderdag, 7 september 2023 om 15:45 • Wessel Antes • Laatste update: 15:52

Giovanni van Bronckhorst is een van de kandidaten om hoofdtrainer te worden bij Villarreal, zo meldt journalist Matteo Moretto van Relevo donderdag op Twitter. De 48-jarige Rotterdammer, wiens naam in de voorbije weken aan FC Utrecht werd gelinkt, zit al tien maanden zonder werkgever nadat hij zijn congé kreeg bij Rangers vorig seizoen. Villarreal is op zoek naar een nieuwe trainer nadat Quique Setién deze week al na vier wedstrijden op straat werd gezet.

El Submarino Amarillo heeft volgens de Spaanse berichtgeving meerdere namen op het lijstje staan. Marcelo Gallardo behoort daar niet toe, maar onder meer Pacheta (clubloos), Julen Lopetegui (clubloos), Rodolfo Arruabarrena (bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten) en Raúl González Blanco (Real Madrid Castilla) staan op het lijstje bij de Spaanse club. Vele trainers hebben echter al aangegeven niet open te staan voor de klus, waardoor Villarreal ook oefenmeesters in overweging neemt die worden aangeboden.

Van Bronckhorst zou tot het groepje trainers behoren dat is aangeboden bij de nummer vijftien van LaLiga. Volgens Moretto ziet Villarreal hem als een serieuze kandidaat. De journalist schrijft over ‘belangrijke dagen’ waarin een beslissing gaat vallen. Van Bronckhorst was als speler actief in Spanje namens Barcelona. In 154 wedstrijden voor de Catalaanse club was de linkspoot goed voor 7 doelpunten en 18 assists. Met Barça won hij eenmaal de Champions League, tweemaal de Spaanse landstitel en twee keer de Supercopa de España.

‘Gio’ begon zijn trainerscarrière als assistent van Ronald Koeman en daarna Fred Rutten bij Feyenoord, waarna hij vanaf 2015 zelf het roer overnam. De Rotterdammer loodste zijn jeugdliefde in 2017 naar het eerste kampioenschap in bijna twintig jaar. Verder won Van Bronckhorst als trainer van Feyenoord tweemaal de TOTO KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. In juni 2019 zwaaide hij af, waarna hij een lucratief avontuur bij Guangzhou City aanging. Vervolgens trok Van Bronckhorst naar Rangers. In Glasgow beleefde hij een succesvol eerste seizoen waarin hij de beker won en de finale van de Europa League bereikte. Na een tegenvallend begin van jaar twee werd hij in november 2022 echter weer op straat gezet.