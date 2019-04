‘Ik moet de Champions League ervaren en heb daarvoor een kans nodig'

Wilfried Zaha staat sinds 2015 weer onder contract bij Crystal Palace. De Ivoriaanse vleugelaanvaller van the Eagles werd de afgelopen jaren meer dan eens in verband gebracht met een transfer naar een topclub. Zaha, die eerder een mislukt dienstverband bij Manchester United beleefde, acht zichzelf nu klaar voor een volgende stap.

“Ik ben te ambitieus. En niet ambitieus om alleen voor een topclub te spelen, maar vooral om prijzen te winnen op clubniveau en iets neer te zetten met de nationale ploeg van Ivoorkust. Om beter te worden en om te laten zien tot wat ik in staat ben, heb ik het doel om op topniveau te spelen. Ik voel me gezegend dat ik al zover ben gekomen in mijn carrière, maar ik heb het gevoel dat er nog zoveel meer in zit”, zo vertelt Zaha in gesprek met de Daily Mail.

Zaha doorliep de jeugdopleiding van Crystal Palace en verkaste in 2013 voor een bedrag van 11,75 miljoen euro naar Manchester United. Bij the Red Devils kende de vleugelaanvaller een bijzonder ongelukkig dienstverband en na huurperiodes bij Cardiff City en Crystal Palace keerde hij in 2015 terug op het oude nest. Dit seizoen was de negenvoudig international van Ivoorkust in 32 wedstrijden voor the Eagles goed voor 8 doelpunten en 8 assists.

“Ik moet de Champions League ervaren en het enige dat ik nodig heb, is een kans. That’s it, daarna zal ik de rest wel doen”, aldus Zaha. “Het geeft me kippenvel als ik het publiek zie, de geweldige stadions. Als ik spelers in de Champions League zie, denk ik: wat zou ik in die situatie doen? Ik heb het gevoel dat ik dat podium kan bereiken, met het vertrouwen in mijn eigen kunnen. Grote spelers staat in dit toernooi op en ik wil zo’n speler zijn. Ik wil op het hoogste niveau meedoen om de prijzen, daar zie ik mezelf.”