Christian Eriksen appte met Ajacied: ‘Ik kwam niet van de bank af’

Tottenham Hotspur plaatste zich woensdagavond voor de halve finales van de Champions League door met 4-3 te verliezen bij Manchester City, een resultaat dat na de 1-0 overwinning in eigen huis voldoende was voor de volgende ronde. Lasse Schöne heeft gekeken naar de clash tussen de twee topclubs. “Toen ik de televisie aanzette, was de eerste goal al gemaakt”, lacht de Deen.

“Ik kwam niet van de bank af tijdens dat anderhalve uur, het was spannend tot het laatste moment. Het is leuk dat we al die Ajacieden weer op bezoek krijgen”, doelt de ervaren middenvelder in gesprek met FOX Sports op Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sánchez en Christian Eriksen. Met laatstgenoemde speler had Schöne al even contact.

“Hij stuurde na onze wedstrijd al: nu moeten wij het morgen ook maar afmaken. Dan zien we elkaar in de halve finale. Ik heb hem gisteren dus ook even gefeliciteerd, een geweldige prestatie”, aldus Schöne, die benadrukt dat de spelers weer gefocust zijn op presteren in de Eredivisie. De Deen zegt dat trainer Erik ten Hag daar een belangrijke rol in speelt.

“Gelijk tijdens het etentje in de avond maakte de trainer duidelijk dat FC Groningen er snel aan komt. We hebben nu een maand met veel en hele belangrijke wedstrijden. De euforie moet achter ons zijn en we moeten nu gefocust zijn op FC Groningen.” Ajax staat momenteel bovenaan in de Eredivisie. Naaste belager PSV heeft evenveel punten, maar heeft wel een minder doelsaldo.