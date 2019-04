Van Seumeren had bedenkingen: ‘Hij heeft niet de meest slimme dingen gedaan’

FC Utrecht versterkte zich in januari met Michiel Kramer, die werd overgenomen van Maccabi Haifa. De dertigjarige spits was tot dusver goed voor één doelpunt en één assist in acht Eredivisie-wedstrijden voor de Domstedelingen. Frans van Seumeren, eigenaar van FC Utrecht, geeft in gesprek met ELFVoetbal toe dat hij zijn bedenkingen had toen trainer Dick Advocaat met Kramer op de proppen kwam.

“Wij hadden wat blessures met spitsen en Dick wilde niet alles ophangen aan Nick Venema. Ik zie ook veel liever Nicky spelen in het eerste, een populaire speler bij het publiek, een groot talent, zijn contract verlengd”, aldus Van Seumeren. Hij geeft aan dat Advocaat het risico te groot vond en een stand-in voor Venema wilde halen. “Hij kwam met Michiel Kramer. Ja, toen moesten we allemaal wel even nadenken. Hij heeft niet de meest slimme dingen gedaan.”

“Maar je moet het anders zien. Stel dat wij een heel goede spits hadden gehaald, dan blokkeerden we ook Nicky”, vervolgt de eigenaar van FC Utrecht. Kramer heeft in de Domstad een contract tot het einde van het seizoen. “Dus kun je beter een stand-in halen. Voor vier maanden. En we konden hem voor een appel en een ei krijgen. Waarom zou je dat dan niet doen?”

“Voor komend seizoen is Nicky de beoogde eerste spits, zelf zou ik dat in elk geval graag zien. En ik denk dat onze nieuwe trainer John van den Brom daar ook voor in is”, besluit Van Seumeren. Venema moet het dit seizoen voornamelijk stellen met optredens namens Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij 15 keer scoorde in 22 wedstrijden. De twintigjarige spits was in de hoofdmacht dit seizoen tot dusver goed voor vijf treffers in vijftien wedstrijden.