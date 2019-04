Klopp en Lloris lyrisch over Ajax: ‘Als ik een hoed op had, deed ik die af’

Ajax wist zich dinsdagavond te plaatsen voor de halve finales van de Champions League door met 1-2 te winnen van Juventus. In de volgende ronde wacht Tottenham Hotspur, dat woensdag met 4-3 verloor van Manchester City. Door de 1-0 zege in de heenwedstrijd zijn de Londenaren echter alsnog door naar de volgende ronde. Hugo Lloris weet dat Ajax een tegenstander van formaat is.

“Dit scenario verzin je niet”, reageert de doelman van Tottenham bij RMC Sport op de doelpuntrijke wedstrijd tegen Manchester City. “Dit is fantastisch voor de club. Ik weet niet of wij de favoriet zijn, maar het loopt in ieder geval fantastisch hier. We zijn op de goede weg. Met de komst van het nieuwe stadion kunnen we nog beter meedoen in de Europese top”, aldus Lloris, die Ajax complimenteert.

“Ajax heeft een fantastisch team, het is erg lastig om tegen deze spelers te voetballen. Ze spelen met zoveel intensiteit en zijn erg onvoorspelbaar. Dat ze Juventus verslaan, is geen toeval. We moeten ze goed analyseren”, besluit Lloris. Jürgen Klopp, die zich woensdagavond met Liverpool eveneens kwalificeerde voor de halve finales, is ook vol lof over de prestaties van de Amsterdammers.

“In de kwartfinales zijn er alleen maar sterke ploegen, dus dat geldt ook voor de halve finales. Ik heb niets gezien van City-Tottenham, maar ik heb Ajax wel gezien. Als ik een hoed had gedragen, deed ik die af. Het is ongelooflijk hoe ze spelen. Je ziet ook dat hun spel ook wat oplevert, want ze verslaan Real Madrid en Juventus”, stelt de manager van Liverpool, geciteerd door The Guardian.