Ajax is voorbereid op ultiem scenario: ‘Dat is het hele jaar een hot item’

Ajax wil dinsdag 'een nieuwe mijlpaal' toevoegen aan de Europese prestaties van dit seizoen, zo vertelt Erik ten Hag op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Juventus. De trainer van de Amsterdammers vindt Juventus 'weer een stuk beter dan Real Madrid', maar zag dat Ajax de Italianen vorige week partij kon bieden. Hij heeft dan ook vertrouwen in de returnwedstrijd in Turijn.

Ten Hag houdt er rekening mee dat Juventus anders voor de dag zal komen dan in de Johan Cruijff ArenA. "Wij hadden in de vorige wedstrijd de controle. Het plan wat wij vorige week uitvoerden moeten we nu beter uit gaan voeren", citeert Voetbal International. Ajax kan in zijn ogen goed omgaan met de druk van de volle kalender. "In het schakelen zijn we het sterkste, daar hebben we veel progressie mee geboekt. We hebben een stap gemaakt in het besef wat nodig is voor positieve resultaten."

Mocht de return dinsdag in 1-1 eindigen, dan moeten er strafschoppen aan te pas komen om te bepalen wie naar de halve finale van de Champions League gaat. Op dat ultieme scenario is Ajax voorbereid. "Het hele jaar zijn penalty's al een item, of we nou tegen Juventus of Roda JC Kerkrade spelen", verwijst Ten Hag naar de strafschoppenserie in de achtste finale van de KNVB Beker. "We trainen dat het hele jaar door, we zijn er nu ook weer klaar voor. We hebben een penaltykiller, die zit naast me."

Ten Hag werd in de persruimte van het Juventus Stadium inderdaad vergezeld door doelman André Onana. "We draaien een geweldig seizoen, maar er moet nog veel gebeuren natuurlijk", weet de Kameroener. "Aan het einde van het seizoen kun je pas echt over het seizoen praten. Ik draai zelf ook een goed seizoen, ik ben blij met mijn prestaties. Ik maak hier en daar nog wel een foutje, maar verder ben ik tevreden."