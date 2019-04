Ajax werkt aan doelsaldo tegen Excelsior; zorgen om Frenkie de Jong

Ajax heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de Eredivisie. Het team van trainer Erik ten Hag won in de eigen Johan Cruijff ArenA met 6-2 van Excelsior en verstevigt zo zijn koppositie op de ranglijst. De Amsterdammers komen na 30 competitiewedstrijden op 74 punten en hebben een doelsaldo van +78. Achtervolger PSV heeft drie punten minder en komt zondagmiddag nog in actie tegen De Graafschap; de Eindhovenaren hebben een doelsaldo van +65. Ajax beleefde zo een prima generale voor de return van dinsdag tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League, al zullen er zorgen bestaan over het uitvallen van Frenkie de Jong in de eerste helft.

Ten Hag voerde ten opzichte van het duel van afgelopen woensdag met Juventus (1-1) twee wijzigingen door in zijn basiself: de van een schorsing teruggekeerde Noussair Mazraoui verving Joël Veltman op de rechtsbackpositie, terwijl Klaas-Jan Huntelaar in de punt van de aanval kon rekenen op een basisplaats, doordat Lasse Schöne rust kreeg. Huntelaar maakte een gretige indruk en bracht Ajax al na tien minuten voetballen aan de leiding. De veteraan werd in de diepte bereikt door Donny van de Beek, waarna hij oog in oog met doelman Alessandro Damen een fraaie stift in huis had: 1-0. Ricardo Moniz opteerde bij zijn debuut als trainer van Excelsior voor een 4-4-2-systeem, maar de geboren Rotterdammer beleefde door het vroege doelpunt van Huntelaar dus niet het begin waar hij op had gehoopt.

Ajax leek voornemens de overwinning snel veilig te willen stellen. Hakim Ziyech beproefde na ruim een kwartier zijn geluk van afstand, maar zijn schot scheerde uiteindelijk via het lichaam van een verdediger van Excelsior rakelings naast. Even later had Damen moeite met een schuiver van Mazraoui. In minuut 28 volgde een onaangename onderbreking voor Ajax, doordat De Jong met een ogenschijnlijk lichte hamstringblessure van het veld moest. Het elftal van Ten Hag pakte de draad echter snel op en wist in de slotfase van de eerste helft verder weg te lopen van Excelsior. Dusan Tadic tekende voor de 2-0 nadat hij de bal met enig fortuin in de voeten had gekregen, alvorens Huntelaar na een voorzet van Ziyech de 3-0 tegen de touwen gleed.

Ajax leek zo met een bijzonder comfortabele voorsprong aan de thee te kunnen, maar drie minuten voor rust wist Excelsior toch nog wat terug te doen. Daley Blind ging voorbij aan een voorzet van Siebe Horemans, waarna Mounir El Hamdaoui in balbezit kwam en André Onana verschalkte met een fraai schot: 3-1. Het bezoek begon zodoende nog met enig perspectief aan de tweede helft en kreeg al snel na de onderbreking een goede kans op aansluitingstreffer. Ryan Koolwijk nam een voorzet van Luigi Bruins in één keer op de pantoffel, maar de poging van de middenvelder miste uiteindelijk richting. Ajax kwam zo even onder druk te staan, maar de ploeg van Ten Hag wist zijn voordelige marge van drie rond het uur toch weer in ere te herstellen.

Tadic maakte vanaf de strafschopstip zijn tweede doelpunt van de avond, nadat arbiter Pol van Boekel na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) een overtreding van Koolwijk op Matthijs de Ligt had waargenomen. Het verzet van Excelsior was daarmee wel gebroken, waardoor Ajax aan het doelsaldo kon gaan werken. Huntelaar completeerde met een schot in de korte hoek zijn hattrick, voordat invaller Kasper Dolberg een kwartier voor tijd op schitterende wijze de 6-1 verzorgde. De Deense spits controleerde de bal na een vrije trap van Ziyech met de borst en volleerde vervolgens fraai raak. Ajax drong in de slotfase nog wel aan, maar het was uiteindelijk Jeffry Fortes die in voorlaatste minuut van de officiële speeltijd met het hoofd de eindstand bepaalde. Voor Excelsior betekende het evenwel de zevende nederlaag op rij in de competitie; de Kralingers staan nu nog maar vier punten boven hekkensluiter NAC Breda.