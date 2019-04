Nick Viergever waarschuwt Ajax: ‘Dat heeft PSV al veel opgeleverd’

Na vier seizoenen Ajax is Nick Viergever deze voetbaljaargang met PSV op jacht naar de landstitel. De Eindhovense club heeft de prolongatie van de landstitel na het 3-3 gelijkspel tegen Vitesse niet meer in eigen hand, maar de verdediger verzekert dat iedereen bij PSV in het kampioenschap gelooft. “De scherpte om op de juiste momenten te scoren moet er weer in komen”, benadrukt Viergever zaterdag in De Telegraaf.

“Net als de gretigheid om verdedigend elke bal eruit te willen halen. Dat moeten we als team weer beter gaan doen. Om kampioen te worden, heb je frisheid en gretigheid nodig.” Viergever weet dat alle wedstrijden winnen niet per se voldoende hoeft te zijn. Ajax heeft immers een beter doelsaldo. “We moeten geen gekke dingen doen maar vasthouden aan onze manier van spelen”, geeft de verdediger in het dagblad te kennen. “We hebben al laten zien dat we daarmee ook uitslagen van 6-0 kunnen neerzetten.”

Viergever kan leven met de favorietenrol van Ajax voor de landstitel. “Ajax is volgens mij altijd de favoriet voor het kampioenschap geweest. Voor dit seizoen voorspelde bijna iedereen dat de titel naar Ajax zou gaan.” Hij benadrukt dat PSV zich niks moet aantrekken van wat iedereen roept en schrijft. “We staan tweede met hetzelfde puntentotaal als Ajax. Waarom zouden we dan al afgeschreven zijn? We moeten ons niet gek laten maken.”

“Met de mentaliteit van deze groep zit het wel goed. Kenmerkend voor deze groep is dat we ervoor blijven knokken tot de laatste minuut. Dat heeft ons al veel opgeleverd.” In de afgelopen twaalf jaar werd PSV bovendien tweemaal kampioen door een geweldige comeback op de laatste speeldag. “We weten wat ons te doen staat: winnen en veel goals maken.”