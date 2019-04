Smalling en Messi roken vredespijp: ‘Hij weet dat het een ongeluk was’

Chris Smalling bezorgde Lionel Messi woensdagavond een bloedneus en verwondingen in het gezicht met een wilde en onbeholpen actie. De verdediger van Manchester United heeft aan de BBC laten weten dat hij het niet opzettelijk heeft gedaan en Messi dit inmiddels ook weet. De twee hebben elkaar na afloop van het duel in de Champions League gesproken. “Hij weet dat het een ongeluk was”, aldus de Engelse verdediger van the Red Devils.

In een duel om de bal kwam Smalling hard in op Messi. “We hebben na de wedstrijd gesproken en elkaar de hand geschud. Hij weet dat het een ongeluk was”, aldus Smalling, die niet door had dat hij Messi een bloedneus had bezorgd. “Luis Suárez kwam na de wedstrijd ook nog naar me toe. Ook met hem heb ik de hand geschud en hij wenste me succes. Het is mooi wanneer je tegen elkaar strijd op het veld en na de wedstrijd respectvol met elkaar kan praten. Uiteindelijk doen we allemaal ons best.”

De wedstrijd in de kwartfinale op Old Trafford werd door een eigen doelpunt van Luke Shaw in het voordeel van Barcelona beslist. Messi kon het duel uitspelen, maar moest wel onderzocht worden, zo liet trainer Ernesto Valverde weten. “Hij hield zich sterk, maar heeft een behoorlijke kneuzing. We gaan hem laten nakijken, er was veel bloed”, aldus de trainer woensdag tegenover de aanwezige media.

Smalling was blij met het optreden van Machester United en hij kijkt met vertrouwen uit naar de return. “We hebben hun hele team onschadelijk gemaakt. David De Gea heeft slechts één redding moeten verrichten. We wisten dat we met een hoge intensiteit moesten spelen, want dat zijn ze niet gewend.”