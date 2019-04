‘Clubicoon’ Theo Janssen tekent nieuw contract: ‘Heeft hij zelf afgedwongen’

Theo Janssen heeft zijn aflopende contract bij Vitesse met twee seizoenen verlengd, zo melden de Arnhemmers donderdagmiddag via de officiële kanalen. De voormalige middenvelder is momenteel werkzaam als assistent-trainer van Vitesse Onder-19 en hij heeft nu zijn handtekening gezet onder een tot medio 2021 doorlopende verbintenis.

Dat Janssen bij Vitesse zou blijven was eerder geen uitgemaakte zaak, daar het lang duurde voordat de club een officiële aanbieding deed. Janssen liet in februari weten mogelijk over te zullen stappen naar FC Twente of FC Utrecht, maar beide partijen zijn nu toch tot een akkoord gekomen: “Ik ben hartstikke blij dat ik een nieuw contract heb ondertekend. Ik wilde niets liever dan trainer blijven bij mijn club”, reageert hij op zijn verlenging.

“Als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren als trainer, is het om geduld te hebben in het trainersvak. Het gaat om ervaring opdoen en stapje voor stapje vooruit te komen. Ik kijk uit naar de komende jaren waarin ik mij verder ga ontwikkelen.” Ook technisch directeur Mo Allach is blij met het nieuwe contract voor Janssen, die op de website van zijn werkgever wordt omschreven als een ‘clubicoon’. “Theo is natuurlijk een oud-speler en een grote Vitessenaar, maar bovenal maakt Theo stappen als trainer.”

“Dat is voor ons het belangrijkste uitgangspunt geweest. We streven bij Vitesse het hoogst haalbare na in alle facetten. Theo heeft zijn nieuwe contract zelf afgedwongen en gaat nu een volgende fase in”, laat de sportbestuurder optekenen. Janssen zette in 2014 een punt achter zijn actieve loopbaan en ging daarna bij Vitesse aan de slag als scout en individueel techniektrainer. Ook was hij eerder assistent bij Jong Vitesse en de coach van het Onder-16-team van de club.