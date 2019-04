Ten Hag: ‘We hadden door dat hij een sleutelspeler zou worden’

Erik ten Hag heeft bij Ajax niet alleen de opdracht gekregen om kampioen te worden, hij moest met de Amsterdammers ook weer in Europa naam maken. Met een indrukwekkende speelwijze en een plek bij de laatste acht in de Champions League, is die laatste doelstelling behaald. Het binnenhalen van ervaren spelers als Daley Blind en Dusan Tadic is volgens de Ajax-coach de sleutel geweest voor het huidige succes in Europa.

“Marc Overmars en ik hebben tegen het einde van vorig seizoen een analyse gemaakt. Onze conclusie was dat we in de categorie ’midden twintigers’ spelers tekort kwamen. We misten ervaring”, legt Ten Hag uit in De Telegraaf. “Daarom waren we blij met het blijven van Hakim Ziyech en de komst van Dusan Tadic en Daley Blind. Dat, gekoppeld aan het vele talent dat we al hadden, was een mooi fundament.”

Ajax overleefde drie voorrondes en plaatste zich voor de groepsfase van de Champions League. Behalve het aantrekken van Blind en Tadic speelde volgens de trainer ook het behouden van Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donny van de Beek een belangrijke rol. “Uiteindelijk ging het om de balans door middel van de koppeling van onze grote talenten aan de groep midden twintigers. We hebben alles gedaan om ze binnenboord te houden”, aldus Ten Hag. “We hebben het systeem aan de kwaliteiten van de spelers aangepast, onder meer om Frenkie op het middenveld te krijgen. We hadden door dat hij een sleutelspeler zou worden. En hij heeft zich daar waanzinnig ontwikkeld. De groep is hongerig en is nu op jacht naar een tastbare prijs.”

De belangstelling voor Ajax-spelers is enorm en de kans is dan ook groot dat na Frenkie de Jong meerdere spelers gaan vertrekken. Komende zomer lijkt Ten Hag dan ook weer te moeten gaan bouwen aan een nieuw elftal. “Dat is een krachttoer, waar ik vertrouwen in heb. Er gaan sleutelspelers vertrekken. In deze tijd kun je een ploeg als de onze niet meerdere jaren bij elkaar houden. Doorselecteren is daardoor onmogelijk. Maar we willen de selectie kwalitatief op peil houden. Dat we Razvan Marin al binnen hebben is daar een mooi voorbeeld van. Het signaal dat André Onana gaf is ook een goed bericht voor komend jaar”, aldus de trainer, doelend op de contractverlenging van de keeper. “En zo zijn er meer voorbeelden. Ajax voegt daarmee de daad bij het woord. Uiteindelijk gaat het erom met Ajax de komende jaren Europa-proof te blijven.”