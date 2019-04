Onana wil stunten: ‘We zijn niet klaar in de Champions League’

André Onana treedt woensdag met Ajax in de kwartfinales van de Champions League aan tegen Juventus en de sluitpost weet dat er in zijn geboorteland Kameroen meegekeken wordt. De doelman is populair in eigen land en door zijn basisplaats bij Ajax wordt de kraker tegen la Vecchia Signora met grotere belangstelling gevolgd dan het duel tussen Barcelona en Manchester United, dat ook op woensdagavond wordt afgewerkt.

De wedstrijd tussen Barça en United wordt op hetzelfde tijdstip gespeeld als het duel in de Johan Cruijff ArenA. “Maar in Kameroen gaat het om Ajax tegen Juventus. De Champions League is daar sowieso populair. Maar dat ik meedoe, maakt het nog specialer”, wordt Onana geciteerd door het ANP. De steun uit Kameroen doet hem goed. Hij wil indruk maken tegen het Juventus van Cristiano Ronaldo, die in de Champions League al 124 keer scoorde. “Natuurlijk wil ik Cristiano Ronaldo en zijn ploeggenoten van scoren afhouden. En mocht dat niet lukken, dan moeten wij er meer maken. We zijn niet klaar in de Champions League. We willen onze fans opnieuw dolblij maken.”

Onana werd op jonge leeftijd ontdekt door een scout van de Samuel Eto’o Academy. Hij werd opgepikt door Barcelona en op jonge leeftijd maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. De 23-jarige keeper is nooit vergeten waar hij vandaan komt. “Mijn ouders werkten hard, maar ik kom uit een arme familie”, aldus Onana, die in Kameroen leefde zonder elektriciteit en zich moest wassen in een rivier. “Ik houd van Kameroen en voel me erg gelukkig als ik er ben. Maar niet iedereen daar heeft het makkelijk.”

Onana vertelt over de armoede in zijn geboorteland en doet een boekje open over de hoge kosten voor medische hulp. De Ajax-keeper verloor zijn broer Fouda, die 32 jaar oud was toen hij overleed. Onana praat daar liever niet over. “Maar nu het met mij goed gaat, probeer ik daar wel te helpen”, vertelt Onana, die een foundation runt in Kameroen. “We helpen kinderen. Jongens en meisjes die blind zijn of hun ouders hebben verloren na een aanslag van terreurgroep Boko Haram. We geven geld, voedsel en kleding. Ik ben blij dat ik iets kan doen. De kinderen zijn zo enthousiast. Zij zullen me woensdag zeker aanmoedigen.”