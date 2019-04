Ki-Jana Hoever: ‘Misschien dat ik volgend seizoen met Klopp daarover praat’

Ki-Jana Hoever is blij met de steun van landgenoot Virgil van Dijk bij Liverpool. De zeventienjarige verdediger maakte dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van the Reds en wordt een grote toekomst voorspeld bij de topclub. Hoever vertelt in gesprek met de NOS dat hij de 27-jarige Van Dijk als mentor ziet.

"Ik leer heel veel van Virgil. Vooral op trainingen. Dan sta ik naast hem en geeft hij in het Nederlands aanwijzingen." De Nederlander maakte in januari bij het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers zijn debuut in het eerste van Liverpool. Van Dijk verzekerde voor aanvang dat de jonge verdediger er klaar voor was en die bevestiging deed Hoever goed.

"Onbeschrijflijk. Die wedstrijd was ik er ook klaar voor, al had ik niet verwacht dat ik zo lang zou spelen", doelt Hoever op het feit dat hij al na enkele minuten moest invallen vanwege een blessure bij Dejan Lovren. "Ik had gehoopt dat ik bij een grote voorsprong een minuut of vijf voor het eind erin zou mogen komen. Ik kreeg al wel kriebels in mijn buik, maar het ging zo snel dat ik geen tijd had om zenuwachtig te worden."

"Ik doe mijn best en probeer mijn kansen te pakken, maar ik kom nog aardig wat kilo's tekort om elke week in de Premier League te staan", lacht Hoever, die nog geen lang gesprek heeft gehad met manager Jürgen Klopp over de toekomst van het talent. “Ik denk dat hij nu drukker is met de strijd om de titel. Hij ziet dat ik veel leer en steeds beter word. Misschien dat we daar volgend seizoen over praten, maar ik denk niet dat hij zich daar nu zorgen over maakt", besluit de jeugdinternational.