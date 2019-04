Ajax-doelwit Kik Pierie ziet uitdaging: ‘Ik denk dat het goed voor me is’

Kik Pierie wordt de laatste weken hevig in verband gebracht met een zomerse transfer naar Ajax. De achttienjarige verdediger van sc Heerenveen is volgens de laatste berichten hard op weg naar Amsterdam, maar de jongeling benadrukt dat nog niets zeker is. Pierie erkent dat een dienstverband bij Ajax een uitdaging zou zijn.

"Je gaat pas een vervolgstap maken als er letterlijk een handtekening op papier zou staan. Dan is het rond. Er staat nu niets op papier, er wordt in de media geroepen dat er interesse is", zegt Pierie in gesprek met Omrop Fryslan. Het is goed mogelijk dat Pierie bij de huidige nummer twee van de Eredivisie minder speeltijd krijgt dan bij de Friese club.

"Als je naar een grotere club gaat, zul je altijd concurrentie hebben. Een stap hogerop brengt ook uitdagingen met zich mee en ik denk dat het goed voor me is als ik uitgedaagd word", aldus Pierie, die in ex-Ajacied Jan Vertonghen wel een voorbeeld zag. "Ik had altijd Vertonghen (als voorbeeld, red.), omdat hij een linkspoot was en eenzelfde type verdediger als ik."

Volgens Voetbal International naderen Ajax en Heerenveen een akkoord over Pierie, die nog tot medio 2020 vastligt in Friesland. De verdediger heeft tot dusver 64 wedstrijden gespeeld voor Heerenveen. Naast Pierie staan ook FC Emmen-doelman Kjell Scherpen en Razvan Marin, middenvelder van Standard Luik, op het lijstje van Ajax, zo bevestigde directeur spelersbeleid Marc Overmars onlangs.