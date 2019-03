Verbazing over uitfluiten AZ-huurling: ‘Snap het niet, sta nog onder contract'

AZ won zaterdagavond met 1-0 van FC Groningen door een doelpunt van Ron Vlaar. De verdediger is opvallend vaak trefzeker tegen de Trots van het Noorden. De laatste drie keer dat de ervaren stopper het net wist te vinden, was telkens tegen FC Groningen. "En scoren doe ik niet zo vaak", zegt de verdediger in gesprek met NH.

“Ik weet ook niet hoe dat kan, op de één of andere manier lukt het altijd wel tegen Groningen. Het is toeval, maar uit de statistieken blijkt ook wel dat het een dingetje is. Het was een belangrijke goal, dus dat is lekker. Ik pakte mijn moment toen er verwarring was. Toen ging ik vol voor de goal en de bal kwam precies op mijn hoofd. Scoren is altijd lekker, heerlijk als die bal valt”, aldus Vlaar.

Het duel tussen AZ en FC Groningen was een bijzondere wedstrijd voor Illias Bel Hassani, daar de middenvelder door de Alkmaarders wordt verhuurd aan de club van trainer Danny Buijs. Bel Hassani begrijpt niet waarom hij door enkele supporters werd uitgefloten toen hij aan de bal was. “Ik snap het niet, ik sta nog steeds onder contract bij AZ”, zegt hij bij VTBL.

"Ik wil het daar ook helemaal niet over hebben, dan geef ik dat groepje aandacht. Dat wil ik ook niet doen. Ik weet niet wat de reden is, maar het is al weer klaar voor mij. Ik sta onder contract hier, dat weten zij ook. Volgens mij heb ik echt nog twee jaar. Misschien moet ik na dit seizoen wel terug. Maar goed, het is gebeurd. Zand erover en we moeten weer door."

Buijs is na afloop niet blij met de tegentreffer, zo laat de trainer weten bij RTV Noord. “We hebben verdedigend weinig weggegeven. Heel pijnlijk dat uit een corner de tegengoal valt. Zij draaien een corner voor ons doel en wij laten hun beste kopper drie meter vrij om binnen te knikken. Dat kan ik niet begrijpen”, stelt de oefenmeester.