‘Het belangrijkste is dat Lainez speelt, we kunnen hem hier niet meer geven’

Diego Lainez koos er in januari op het laatste moment voor om Ajax af te wijzen ten faveure van Real Betis. De achttienjarige Mexicaan is er echter nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren in Andalusië en maakt zijn minuten voorlopig vooral als invaller. Trainer Quique Setién hoopt echter dat dit geen invloed zal hebben op de kansen van de dribbelaar bij de nationale ploeg, aangezien hij graag zou zien dat Lainez aankomende zomer ook in actie komt.

“Het belangrijkste voor Diego is dat hij speelt. We kunnen hem bij Betis helaas niet meer minuten geven, hoewel het klopt dat hij ons veel brengt. Voor jonge mensen is het echter het belangrijkste om te spelen. Als hij niet voor het nationale team wordt geselecteerd, hoop ik dat hij bij de Onder-20 in actie komt”, liet de trainer optekenen tijdens een persmoment.

De Mexicaanse ploeg is aankomende zomer actief op de Gold Cup en dat zou volgens Setién een mooie gelegenheid zijn voor Lainez om meer ervaring op te doen. De jongeling was afgelopen week ook op pad met El Tri en de oefenmeester wist vrijdag nog niet of hij inzetbaar zal zijn tijdens de wedstrijd tegen Rayo Vallecano van zondag: “Ik heb geen tijd gehad om hem te zien spelen. Ik had zeven internationals en ik had dus niet overal tijd voor.”

“We moeten met Diego praten en kijken hoe hij hier aankomt. Hij heeft natuurlijk ook te maken met het tijdsverschil, al hebben we door een aantal blessures en de schorsing van Andrés Guardado wel spelers nodig. Die hebben we en als het niet anders kan halen we een jongen uit de jeugd”, sloot hij af. Lainez kwam vooralsnog zes keer in actie in LaLiga, terwijl hij ook twee optredens in de Copa del Rey en de Europa League achter zijn naam heeft staan.