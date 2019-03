‘Ajax ziet in Danjuma Groeneveld eventuele opvolger van begeerde Neres’

David Neres werd afgelopen week door het Braziliaanse UOL Esporte in verband gebracht met een transfer naar AC Milan. Indien de aanvaller inderdaad vertrekt, zou Ajax zijn eventuele opvolger reeds op de korrel hebben. Het Nieuwsblad schrijft vrijdagochtend dat de Amsterdammers Arnaut Danjuma Groeneveld van Club Brugge nauwlettend in de gaten houden.

Evenals Neres werd Danjuma in een eerder stadium al in verband gebracht met AC Milan, terwijl ook Liverpool hem in het vizier zou hebben. De 22-jarige vleugelaanvaller kende bij Club Brugge een sterke start van het seizoen, waarin hij in vijftien officiële wedstrijden goed was voor vijf doelpunten en vier assists. Bondscoach Ronald Koeman beloonde hem daar in oktober voor met zijn eerste uitnodiging voor Oranje, voor wie hij inmiddels twee interlands achter zijn naam heeft staan.

Danjuma liep vervolgens een enkelblessure op, die hem tot half maart aan de kant hield. In de laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen Royal Excel Moeskroen (1-2 nederlaag) maakte de aanvaller zijn rentree bij Club Brugge. De regerend kampioen van België begint komend weekeinde aan de kampioenronde, de zogenaamde play-off 1, en kan daarin dus weer een beroep doen op Danjuma.

Club Brugge troefde Ajax afgelopen zomer nog af in de strijd om Danjuma, die overkwam van NEC en in België zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2022. De Amsterdammers wilden hem in eerste instantie binnenhalen en dan direct bij FC Groningen stallen, iets dat hij zelf niet zag zitten. " Als je de opties zag die ik ook had, was dat niet logisch. Ik wilde naar Club Brugge. Het gevoel bij Club Brugge was meteen goed”, zei Danjuma tegenover het Algemeen Dagblad. Ajax heeft voorlopig nog geen gesprekken gevoerd met de entourage van de tweevoudig international.