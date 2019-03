A Bola: Grootverdiener Bas Dost mag uitkijken naar nieuwe club

Bas Dost is mogelijk bezig aan zijn laatste weken bij Sporting Portugal. De spits heeft weliswaar een contract tot de zomer van 2021, maar drukt met zijn salaris van drie miljoen euro zwaar op de begroting in het José Alvalade. Volgens A Bola heeft de clubleiding besloten om naar aanbiedingen voor Dost te luisteren.

De vraagprijs die Sporting voor Dost in gedachten heeft, zou twintig miljoen euro zijn. De Nederlander wordt omschreven als 'een van de meest waardevolle' spelers uit de selectie, samen met Bruno Fernandes, Marcos Acuña en Sebastián Coates. Omdat Sporting krap bij kas zit, moet de club overgaan tot de verkoop van enkele bepalende spelers.

Behalve Dost mag ook Coates voor twintig miljoen euro vertrekken, zo luidt de berichtgeving. Bovendien lijkt de club open te staan voor een vertrek van Acuña, al is het niet zeker hoeveel de linksback uit Argentinië moet opleveren. Naar verluidt wil Sporting wel dat Fernandes, die wordt gelinkt aan Manchester United, de club trouw blijfft.

Dost maakte in de zomer van 2016 voor bijna twaalf miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Sporting. Hij was sindsdien goed voor 80 competitiewedstrijden, waarin hij 75 keer scoorde. De afgelopen twee seizoenen was Dost iets doeltreffender dan in de huidige jaargang, waarin de teller staat op veertien treffers in negentien duels. In zijn laatste vier optredens wist Dost niet te scoren.