‘PSV verliest ondanks nieuwe deal financiële slag met Ajax’

PSV presenteerde maandag met Metrpoolregio Brainport Eindhoven de nieuw hoofdsponsor voor volgend seizoen. De koploper van de Eredivisie had ook voor een buitenlandse sponsor kunnen kiezen, maar weigerde. "Dat paste totaal niet bij de kernwaarden van PSV. Dan hadden we iets op de borst gehad waar de supporters zich ook totaal niet mee kunnen identificeren”, reageert algemeen directeur Toon Gerbrands in gesprek met De Telegraaf.

ASML, Philips, VDL Groep, Jumbo Supermarkten en de High Tech Campus Eindhoven zorgen gezamenlijk voor het hoofdsponsorschap. De bedrijven leggen ieder jaarlijks een miljoen euro in. Zodoende komt de waarde van de voorkant van het shirt voor komend seizoen op vijf miljoen euro te liggen. Energiedirect.nl, de huidige hoofdsponsor, betaalde de afgelopen jaren ook vijf miljoen euro, een bedrag dat kon oplopen naar zes miljoen euro. Desondanks is er volgens PSV nu sprake van een betere deal. Meerdere bedrijven hebben de mogelijkheid om in te stappen en gesprekken daarover zijn al gaande.

Volgens het Eindhovens Dagblad zagen grote bedrijven als NXP en DAF niets in het concept en zij wilden dan ook niet meewerken aan het nieuwe sponsorconcept. “Zes maanden geleden hebben we samen met de raad van commissarissen definitief besloten dat we voor deze manier van samenwerking met meerdere bedrijven zouden gaan”, legt Gerbrands uit. “Of dat er nu aan het begin drie, zes of in dit geval vijf zouden zijn. Dit past bij de regio, maar ook bij Nederland in het algemeen. We zijn toch een opleidingsland."

PSV heeft ook de mouw en achterkant van het shirt verkocht aan respectievelijk Philips en Energiedirect, waardoor de waarde van het shirt op ruim zeven miljoen euro per jaar komt te liggen. De regionale krant schrijft dat PSV desondanks de financiële slag met Ajax niet gaat winnen. De club uit Amsterdam haalt jaarlijks meer dan acht miljoen euro met het shirt op. Bovendien ontvangt Ajax met de verkoop van Frenkie de Jong aan Barcelona komende zomer minimaal 75 miljoen euro en verdient het hoe dan ook ruim tachtig miljoen euro in de Champions League.