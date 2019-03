‘Barcelona sprak vorige week voor de tweede keer met kamp-Onana’

André Onana maakte in het verleden vijf jaar deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona en de doelman van Ajax wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een terugkeer naar Catalonië. Mundo Deportivo weet maandag te melden dat de zaakwaarnemer van de Kameroener, Albert Botines, vorige week op het trainingscomplex van Barça voor de tweede keer met de beleidsbepalers van de club over zijn cliënt heeft gesproken.

De koploper van LaLiga heeft momenteel met Marc-André ter Stegen en Jasper Cillessen twee betrouwbare doelmannen onder contract staan. De Spanjaarden houden er echter steeds steviger rekening mee dat de sluitpost van het Nederlands elftal aankomende zomer toe is aan een nieuw avontuur: Cillessen is inmiddels alweer bijna drie jaar de reservekeeper in het Camp Nou en zal met zijn 29 jaar mogelijk uit zijn op een positie als eerste doelman bij een andere club. Hoewel er nog geen concrete aanbiedingen binnen zijn gekomen voor Cillessen, is Barcelona voor een bedrag van om en nabij de dertig miljoen euro bereid om mee te werken aan een vertrek.

De 22-jarige Onana komt bij een vertrek van Cillessen in beeld om achter Ter Stegen rustig door te groeien naar de positie van eerste doelman. Vanwege zijn verleden in Catalonië is hij een goede bekende van keeperstrainer José Ramón de la Fuente en zijn prestaties in Amsterdam in de afgelopen seizoenen hebben hem nog meer interesse opgeleverd van zijn voormalige werkgever. Barcelona heeft vooralsnog echter nog niet direct met Ajax over Onana gesproken, aangezien de prioriteit op dit moment ligt bij het binnen hengelen van Matthijs de Ligt.

Onana is overigens niet de enige doelman die in beeld is bij Barcelona. Pau López van Real Betis, die eveneens wordt vertegenwoordigd door Botines, wordt gezien als een goedkoper alternatief, terwijl ook Koen Casteels van VfL Wolfsburg opnieuw op het lijstje staat. De Belg werd afgelopen zomer ook al genoemd als eventuele vervanger van Cillessen. Als ‘interne optie’ geldt het twintigjarige talent Iñaki Peña als een interessante doelman. De la Fuente zou eveneens zeer gecharmeerd zijn van de jonge Spanjaard, die over dezelfde eigenschappen beschikt als Ter Stegen.