Overmars erkent ‘moeilijkheid’ bij Ajax: ‘Dan hebben we al een probleem’

Ajax maakte afgelopen week bekend dat Marc Overmars tot medio 2024 vast komt te liggen, waardoor een snel vertrek van de directeur spelerszaken uit de Johan Cruijff ArenA niet aan de orde is. De oud-voetballer heeft zin om bij Ajax de ingeslagen weg voort te zetten. "Daar ben ikzelf ook onderdeel van. Als we dat met z'n allen inzetten, vind ik dat ik daar ook commitment aan moet geven", laat Overmars weten bij Inside Ajax.

“We hebben ook nog wel wat te bewijzen. We moeten kampioenschappen binnenhalen. Verder is het allerbelangrijkste dat je het naar je zin hebt. Dat ziet er heel goed uit", stelt de sportbestuurder, die assistent-trainer Alfred Schreuder deze zomer naar het Duitse TSG Hoffenheim ziet vertrekken. Overmars baalt van de transfer. “We hadden met Alfred al meerdere gesprekken gevoerd de laatste tijd. We hadden bepaalde afspraken gemaakt voor de toekomst.”

“Je denkt dat je alles voor elkaar hebt en dan gebeurt er iets. Ik kan begrijpen dat hoofdtrainer zijn van een Bundesliga-club voor hem een hele mooie stap is. Soms moet je doorpakken en dit soort dingen niet tegen gaan houden”, aldus Overmars. Christian Poulsen gaat Schreuder bij Ajax 1 vervangen. “We hebben daar een hele hoge pet van op. Hij is hier een keer of acht geweest, daar leert hij van. De komende tijd zal hij hier ook regelmatig te zien zijn. Ik ben heel blij met het type Poulsen dat we aan de staf toevoegen.”

Overmars wil graag successen boeken met Ajax, ook in Europa. De directeur begrijpt wel waarom de Amsterdammers in Europees verband soms beter voor de dag komen dan in de Eredivisie tegen op papier mindere clubs. “Real Madrid kent onze spelers niet, misschien één of twee. In Europa is het voor onze spelers hét moment om hun visitekaartje af te geven. Als wij tegen een iets lager Eredivisieteam spelen, dan willen zij tegen het grote Ajax presteren. Wat dat betreft moet je altijd honderd procent de motivatie kunnen opbrengen, dat mis je weleens.”

De voormalig aanvaller is niet tevreden met het seizoen als Ajax alleen de TOTO KNVB Beker weet te winnen. “De beker is een prijs, maar het is niet de prijs waarvan we bij Ajax zeggen dat we die absoluut willen gaan halen. De moeilijkheid is ook dit jaar weer gebleken in het combineren van Europa en de competitie.” Overmars stelt dat de selectie in principe breed genoeg is. “Maar het is niet zoals bij Barcelona en Manchester City dat drie of vier spelers erachter heel makkelijk kunnen rouleren. Als er bij ons één of twee geblesseerd zijn, hebben we al een probleem.”