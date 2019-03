Woede in Turijn: ‘Hoop dat het motiveert om Ajax nog een keer te verslaan’

In Italië heeft men boos gereageerd op de beschuldiging van David Endt. De voormalig teammanager van Ajax blikte bij Radio Kiss Kiss vooruit op het Champions League-treffen tussen Juventus en de Amsterdammers. In de Champions League-finale van 1995/96 stonden de teams tegenover elkaar. "In Rome speelden we tegen een team dat later werd beschuldigd van het gebruiken van doping. Niemand kent de waarheid", verzekerde Endt.

De spelers die destijds met Juventus de Champions League-finale van Ajax wonnen zijn niet blij met Endt. "Ik heb de verhalen van Endt gehoord en kan alleen zeggen dat hij zich moet schamen", foetert Alessio Tacchinardi in gesprek met SportMediaset. "Dat team heeft het hele seizoen hard gewerkt om de Champions League mee naar Turijn te nemen en we hebben die droom uit laten komen."

Ook Ciro Ferrara is niet te spreken over de uitlatingen van Endt, maar kan er stiekem wel om lachen. "Ik wil graag zeggen dat Endt een onderdeel was van ons succes. Een aantal dagen voor de finale zei trainer Louis van Gaal dat hij niet wist wie er zou winnen, maar dat de beker met Ajax mee terug ging in het vliegtuig. Als verantwoordelijke voor de communicatie had Endt moeten weten dat zulke uitlatingen ons zouden motiveren."

Officieel is nog nooit een speler van Juventus positief bevonden op dopinggebruik, maar er circuleren al jaren verhalen over grootschalig dopinggebruik door de club in het midden van de jaren negentig. Tijdens een inval in Juventus-kantoren in 1998 werden documenten met analyses van bloedmonsters van spelers in beslag genomen. Wetenschappers noemden het aannemelijk dat de voetballers onder andere epo in het bloed hadden.

Juventus won in 1996 ten koste van Ajax de Champions League door in Rome de strafschoppen beter te nemen. Fabrizio Ravanelli had de Italianen op voorsprong geschoten, maar Jari Litmanen maakte nog voor de rust gelijk. In de penaltyserie hielden Edgar Davids en Sonny Silooy hun zenuwen niet in bedwang. In de kwartfinales krijgt Ajax nu kans op revanche tegen Juventus. "Ik hoop dat de woorden van Endt een motivatie zijn voor onze spelers om Ajax nog een keer te verslaan", sluit Tacchinardi af.