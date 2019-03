Wisselvallig Chelsea krijgt nieuwe dreun met nederlaag op Goodison Park

Het dit seizoen wisselvallig presterende Chelsea is er andermaal niet in geslaagd om een overwinning te boeken. The Blues gingen op bezoek bij Everton, dat de afgelopen weken niet in een grootste vorm stak, met 2-0 onderuit, door doelpunten van Richarlison en Gylfi Sigurdsson. Door de nederlaag blijft de ploeg van manager Maurizio Sarri de nummer zes van de Premier League.

Chelsea bereikte afgelopen week ten koste van Dynamo Kiev de kwartfinales van de Europa League en hoopte die zege een goed vervolg te kunnen geven op Goodison Park. Everton kent een enigszins moeizaam seizoen en wist slechts één van de laatste zes wedstrijden te winnen. De bezoekers begonnen sterk in Liverpool en kregen via Eden Hazard direct goede kansen. Everton-doelman Jordan Pickford en de paal stonden een openingstreffer van de Belgische aanvaller in de weg. Chelsea kon het goede begin geen vervolg geven in een weinig spectaculaire eerste helft.

Everton kwam na rust sterk uit de kleedkamer en deelde via Dominic Calvert-Lewin eerst nog een waarschuwing uit, alvorens het voor het eerst raak was. Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga kon een kopbal van Calvert-Lewin nog keren, maar had geen antwoord op de rebound van Richarlison. Via Marcos Alonso en Gonzalo Higuaín kreeg Chelsea mogelijkheden op de gelijkmaker. Desondanks had Everton in het tweede bedrijf het betere van het spel en dat resulteerde na 72 minuten spelen in de 2-0.

Alonso vloerde Richarlison in het strafschopgebied, waarna scheidsrechter Anthony Taylor de bal op de stip legde. Kepa hield Gylfi Sigurdsson in eerste instantie nog van scoren af, maar de IJslander maakte zijn fout direct goed door de rebound tegen de touwen te werken. Via invaller Theo Walcott kregen the Toffes nog een mogelijkheid om de score verder uit te bouwen, maar het bleef uiteindelijk bij 2-0 op Goodison Park. Voor Chelsea wacht nu over twee weken, na de interlandperiode, een uitwedstrijd tegen Cardiff City.