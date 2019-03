Sneer naar ‘extreem arrogante’ Van Persie: ‘Zijn carrière was toen voorbij’

Wojciech Szczesny maakte medio 2017 de overstap van Arsenal naar Juventus, voor een initieel bedrag van 12,2 miljoen euro. De doelman stond elf jaar bij de Londense club onder contract, al kwam hij tussen 2015 en 2017 tijdelijk voor AS Roma uit. Szczesny neemt in gesprek met Poolse media geen blad voor de mond wat betreft zijn voormalige ploeggenoten. “Samir Nasri dacht altijd dat hij een soort gangster was. Iedereen heeft zo iemand op school, iemand met grote en sterke vrienden. Hij dacht daardoor dat hij het helemaal was.”

Szczesny denkt dat spelers als Alexander Hleb en Robin van Persie meer uit hun loopbaan hadden kunnen halen. “Alexander had meer kunnen bereiken. Hij heeft hoe dan ook een geweldige carrière gehad, maar hij hield ervan om te drinken. Van Persie? Je moet toegeven. Hij vertrok naar Manchester United en won de landstitel. Maar daarna belandde hij op de bank, koos hij voor een transfer naar Turkije en zijn grootse loopbaan was toen voorbij. Hij had andere beslissingen kunnen nemen en meer kunnen bereiken bij Arsenal.”

“Van Persie is soms extreem arrogant”, verzekert Szczesny, die Tomas Rosicky als ‘zijn rijkste teamgenoot ooit’ omschrijft. “Hij gaf nooit geld uit. Bij Arsenal had hij heel tijd dezelfde auto, een Mercedes uit 2005. En hij droeg alleen kleding van zijn sponsor. Het enige waar hij geld aan uitgaf, was zijn gitaar.” Aaron Ramsey komt in de zomer ook naar Juventus. “Hij heeft voetbal nooit als een tactisch spel gezien. Hij is iemand die negentig minuten lang alleen maar rent. Meer dan wie dan ook. Dertien kilometer per wedstrijd is geen enkel probleem. Hij zal een geweldige toevoeging voor Juventus zijn.”

Op de bruiloft van Szczesny was ook Jack Wilshere van de partij. “Hij is mijn beste vriend, samen met Grzegorz Krychowiak. Op mijn bruiloft was hij zo dronken dat we hem pas na twee uur zoeken in de bosjes vonden. Hij lag te slapen. Helaas is hij nooit van een blessure hersteld en dat leidde tot meerdere blessures. Eén van de grootste talenten waarmee ik ooit heb gespeeld. Alleen vanwege zijn blessureleed speelt hij nu voor West Ham United en niet voor een Europese topclub”, zo verzekert de doelman.

Nicklas Bendtner is ‘een van de meest intelligente voetballers’ met wie Szczesny naar eigen zeggen ooit heeft gespeeld. “Hij is netjes, goed gekleed, fysiek in orde en alles oog perfect. De volgende dag sla je de krant open en lees je ‘Dronken Bendtner is een spookrijder’ en denk je: what the fuck. Ik weet niet, hij is iemand met twee persoonlijkheden. Maar ook iemand met heel veel zelfvertrouwen. Olivier Giroud? De knapste speler met wie ik heb gespeeld en dat weet hij. Hij houdt heel veel van zichzelf. Je weet wel, baardje, olie voor zijn borst. Maar een geweldige vent en zeer onderschatte voetballer.”

Szczesny had maar een paar minuten nodig om de kwaliteiten van Lukas Podolski en Santi Cazorla te ontdekken. “Op een gegeven moment wilde ik op trainingen geen schoten van Lukas vanaf een meter of tien of elf meer proberen te stoppen. Ik beschermde alleen maar mijn hoofd. Ik zweer het, dat vond ik het belangrijkste. Cazorla? Na de eerste training applaudiseerden we Arsène Wenger voor het halen van Santi. Klein, traag, maar een van de beste voetballers met wie ik ooit heb gespeeld. Een ongelooflijke winnaarsmentaliteit en techniek. Als je met hem speelde, dacht je: Oh my God, hij is zo goed.”

De allerbeste ploeggenoot bij Arsenal was echter Thierry Henry, zo benadrukte Szczesny tot slot. “De beste speler in de geschiedenis van Arsenal. De beste speler in de geschiedenis van de Premier League. Hij was heel veeleisend, vooral richting jonge voetballers. Die zeiden altijd dat ze op de training bang voor hem waren. Als je de bal niet goed gaf, werd hij boos en liet hij dat luid en duidelijk weten. Een geweldige vent.”