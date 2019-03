Jordi Alba verrast over gang van zaken bij Real Madrid: ‘Dat is niet normaal’

Zinédine Zidane keerde maandag terug als trainer van Real Madrid. De Franse oefenmeester vertrok na afgelopen seizoen bij de Spaanse grootmacht, maar de Koninklijke klopte door de sportieve crisis onlangs weer aan bij de oud-middenvelder. Jordi Alba was verbaasd toen hij hoorde dat Zidane weer de coach van Real is.

Alba begrijpt wel waarom de leiding van Real heeft ingegrepen. “Real Madrid is uit de Champions League, terwijl zij in theorie de favoriet waren”, wordt de linkervleugelverdediger van Barcelona na afloop van het gewonnen Champions League-duel met Olympique Lyon (5-1) geciteerd door verschillende Spaanse media, waaronder Marca.

“Ajax was over twee wedstrijden gewoon beter en verdiende het om door te gaan. Ik heb altijd gezegd dat ik het niet leuk vind als Real Madrid wint. Als ze verliezen, is dat zelfs nog beter voor mij. Ik heb dit al sinds mijn jeugd, maar ik loop niet rond met de hoop dat ze alles verliezen. Wat dat betreft doe ik het rustig aan”, lacht de verdediger.

Real is uitgeschakeld in de Champions League en in de Copa del Rey, terwijl de Madrilenen in LaLiga twaalf punten achterstaan op Barcelona. Alba begrijpt dat Real moest ingrijpen, maar is verrast dat Zidane weer werkzaam is in het Santiago Bernabéu. “Ik was wel verrast door de terugkeer van Zidane. Het is niet normaal dat een trainer na negen maanden alweer terugkeert”, aldus Alba.