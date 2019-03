Gullit en Ferdinand likkebaarden: ‘Het is belachelijk wat hij doet’

Cristiano Ronaldo schitterde dinsdagavond namens Juventus in de Champions League door drie keer te scoren tegen Atlético Madrid en zodoende een 2-0 nederlaag weg te poetsen. Rio Ferdinand en Ruud Gullit zijn lyrisch over de kwaliteiten van de 34-jarige aanvaller. “Hij is een levende voetbalgod. Het is belachelijk wat hij doet”, aldus Ferdinand bij BT Sport.

“Hij heeft in de Champions League elk record dat je maar kan bedenken. De eerste goal is vergelijkbaar met hoe Duncan Ferguson altijd scoorde: de bal aanvallen, de verdediger in de lucht verslaan en zeggen: ['Dit ben ik!' En dit is tegen Atlético Madrid, een ploeg die bekendstaat vanwege de ongelooflijke defensieve stabiliteit”, weet de Engelse oud-verdediger.

Ook Gullit is onder de indruk van de prestaties van Ronaldo. Dat de aanvaller van Juventus ieder doelpunt met zijn teamgenoten viert, vindt de oud-voetballer prachtig om te aanschouwen. “Hij wilde eerst altijd zelf in de schijnwerpers staan. Maar nu zie je wat voor hem betekent om zo'n overwinning samen met zijn ploeggenoten te vieren. Really fantastic”, aldus Gullit.

“Hands up! voor, misschien wel, de beste speler aller tijden!", besluit de Nederlander zijn betoog bij beIN Sports. Juventus heeft zich net als Ajax, Tottenham Hotspur, Manchester United, FC Porto en Manchester City geplaatst voor de volgende ronde. Woensdag gaan Olympique Lyon, Barcelona, Bayern München en Liverpool proberen door te stoten naar de kwartfinales.