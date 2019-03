Ten Hag schrikt en neemt meteen poolshoogte na blessure bij Jong Ajax

Dani de Wit is maandagavond met een blessure uitgevallen tijdens de wedstrijd tussen Jong Ajax en Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Al in de zevende minuut kwam de aanvoerder ongelukkig ten val, waarna hij kermend van de pijn op het gras van sportcomplex De Toekomst lag. De Wit werd vervangen door Sebastian Pasquali.

Het is onduidelijk wat de 21-jarige Ajacied precies mankeert. Erik ten Hag, de trainer van het eerste elftal, was aanwezig bij de wedstrijd en kwam direct poolshoogte nemen. De Wit mocht dit seizoen geregeld invallen in het eerste elftal, waaronder in de Champions League-wedstrijden op bezoek bij Bayern München (1-1) en Real Madrid (1-4 zege). In het uitduel met Feyenoord (0-3) in de KNVB Beker deed De Wit eind vorige maand zes minuten mee.

“Als het spannend wordt, als de ploeg nog even álles moet geven - dat zijn meestal de momenten dat ik het veld in mag”, vertelde de jeugdexponent, die in de winterstop werd overgeheveld naar de A-selectie, vorige week nog in Het Parool. De Wit werd door Ten Hag in het verleden al omschreven als een Draufgänger en de trainer ziet in zijn pupil iemand met andere kwaliteiten dan hij al tot zijn beschikking heeft: “Hij zei letterlijk dat ik een ander type speler ben dan hij al had.”