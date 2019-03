Tom Beugelsdijk voelt zich ‘zwaar genaaid’: ‘Ik wist niet wat ik meemaakte’

Tom Beugelsdijk wond zich zaterdag tegen sc Heerenveen (2-3 verlies) enkele minuten voor tijd op omdat Richard Martens liet doorspelen toen Tomas Necid naar de grond ging. De dienstdoende scheidsrechter deelde de protesterende verdediger van ADO Den Haag een gele kaart uit en daar had Beugelsdijk ook na afloop nog weinig begrip voor.

Beugelsdijk vroeg zich nog steeds af of ADO recht had op een strafschop, mede omdat Martens niet de moeite nam om het moment terug te kijken. “We hebben toch niet voor niks een VAR? Ze kijken voor het minste of geringste de beelden terug. En nu vragen we ernaar en gebeurt het niet”, mopperde Beugelsdijk in gesprek met Omroep West. “‘Kijk naar die VAR’, zei ik, ‘Kijk naar die VAR’.”

“Dat is het enige dat we met zijn allen zeiden. Maar hij geeft mij gelijk geel, ik wist niet wat ik meemaakte.” Beugelsdijk kreeg naar eigen zeggen begripvolle reacties van de tegenstander. “Die gasten van Heerenveen zeiden: ‘het is een schande dat je geel krijgt’. Ik heb geen slecht woord gezegd! Is het omdat ik het niet lachend zeg? Tja, ik ben op zo'n moment gefocust. Ik heb er geen woorden voor.”

“Ik voel me wel zwaar genaaid, ja”, benadrukte Beugelsdijk, die het stellen van een vraag aan de scheidsrechter niet graag ziet verdwijnen. “Dat hoort toch bij het voetbal? Het is toch emotie? Dat moet een scheidsrechter ook aanvoelen. Ik zal wel weer op mijn bord krijgen waarom ik daar sta, maar ik zei alleen: ‘kijk naar die VAR’! Meer heb ik niet gezegd. Ik heb weleens stomme gele kaarten gepakt, maar dit was geen geel", verzuchtte hij tegenover de regionale omroep.