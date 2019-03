Mark van Bommel: ‘Het publiek moet hem steunen, aan fluiten heb je niets’

PSV speelt na de winterstop stroef en de overwinningen komen moeizamer tot stand. Na drie opeenvolgende remises werden degelijke zeges op achtereenvolgens Excelsior (0-2) en NAC Breda (2-0) geboekt. Volgens Mark van Bommel moeten de Eindhovenaren even door deze fase heen. “Je moet overleven en zo’n wedstrijd gewoon winnen”, vertelde de oefenmeester tegen FOX Sports na de overwinning op de hekkensluiter.

“We zitten nu in zo’n periode. We leven van wedstrijd tot wedstrijd.” Denzel Dumfries startte stormachtig aan zijn nieuwe avontuur bij PSV en dat resulteerde zelfs in uitnodigingen én drie A-interlands voor het Nederlands elftal. Dumfries werd zaterdag echter door een deel van het publiek uitgefloten. “Iedereen zit een beetje in de fase dat het elftal niet loopt en Denzel is daar onderdeel van. Maar het publiek moet hem daarin steunen”, oordeelde Van Bommel.

“Het publiek achter het doel deed dat fantastisch. Die begonnen gelijk zijn naam te scanderen. Maar de rest niet op dat moment. Aan fluiten heb je niets.” Jorrit Hendrix weet dat het na de winterstop niet meer zo eenvoudig loopt als in de periode daarvoor. “Tegenstanders passen zich steeds beter aan. De eerste helft van het seizoen speelden we ook zo, maar kwamen we er wel doorheen”, analyseerde de middenvelder in gesprek met het ANP de huidige fase van PSV. “Maar tegenstanders zijn ook niet gek en zien dat ook.”

Hendrix en Pablo Rosario worden nu vaak vroeg vastgezet. PSV heeft daar nog niet echt een antwoord op gevonden. “Ik moet meer doen om iemand anders vrij te krijgen of zelf vrij te komen. Bijvoorbeeld door tegenstanders te gaan lokken door ruimtes te creëren door in bepaalde lijnen te lopen. Dat is een beetje zoeken en wegen. Voor ons is het telkens een uitdaging om de oplossing te vinden”, aldus Hendrix.