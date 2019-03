Ongekende lof voor Tadic: 'Eén van de besten die ik ooit heb gezien’

Tim Sparv heeft dinsdagavond tijdens het Champions League-duel van Ajax met Real Madrid met bewondering gekeken naar Dusan Tadic. Laatstgenoemde blonk uit in het Santiago Bernabéu en leidde Ajax met een doelpunt en twee assists uiteindelijk naar een 1-4 zege, waardoor de Amsterdammers zich wisten te plaatsen voor de kwartfinales van het miljardenbal.

Sparv speelde tussen 2010 en 2012 bij FC Groningen twee seizoenen samen met Tadic. Hij leerde de Servische aanvaller daar kennen als een bijzonder hardwerkende speler. "Ik ben zelden onder de indruk van de werkethiek van een collega, maar ik ben tijdens mijn carrière niemand tegengekomen die met een hogere intensiteit trainde dan Tadic", zegt Sparv, die zelf tegenwoordig in Denemarken actief is voor FC Midtjylland, aan SPOX.

Tadic speelde tegen Real Madrid als centrumspits een ijzersterke wedstrijd en dat kwam niet als een verrassing voor Sparv. "Met de rug naar het doel is Dusan één van de besten die ik ooit heb gezien. Het maakt niet uit of hij een of meerdere tegenstanders om zich heen heeft. Je kunt hem altijd aanspelen en hij verliest de bal nooit."

Sparv speelde zelf uiteindelijk tot de zomer van 2013 bij FC Groningen. Tadic had de club toen al verruild voor FC Twente en speelde later nog vier seizoenen in Engeland voor Southampton, alvorens hij afgelopen zomer bij Ajax terugkeerde in Nederland. In de absolute wereldtop speelde hij tot verbazing van Sparv niet. "Ik begrijp niet waarom hij geen absolute superster is, waarom hij die laatste stap niet heeft gemaakt. Hij was doorslaggevend bij iedere club die hij heeft gespeeld en is altijd betrokken bij veel doelpunten."