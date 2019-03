Musampa ziet kansen voor Ajax: ‘Daar heeft Real Madrid moeite mee’

Kiki Musampa gelooft heilig in een goed resultaat voor Ajax in het Champions League-treffen met Real Madrid. De Amsterdammers moeten dinsdagavond een 1-2 nederlaag uit de heenwedstrijd zien weg te poetsen in het Santiago Bernabéu. In 1995 won Ajax in de Spaanse hoofdstad met Musampa in de basis met 0-2 van de Madrilenen. Op bezoek bij De Tafel van Kees haalt de oud-middenvelder herinneringen op aan die zege. "We tikten ze helemaal scheel", weet Musampa nog.

Musampa begon in Madrid voor de eerste keer in de basiself van trainer Louis van Gaal. De linkspoot was dan ook best zenuwachtig. "Maar toen de wedstrijd begon was het puur focussen op wat er op het veld gebeurde. Je moet jezelf afsluiten van de omgeving. Die dag klopte eigenlijk alles. We tikten ze vanaf het begin helemaal scheel", vertelt Musampa, die nog wel een tip heeft voor de Ajacieden. "Ze moeten vooral weten waar de kracht van hun team ligt."

Ondanks de lastige uitgangspositie heeft Musampa vertrouwen in een goede afloop voor Ajax. "Ik denk dat Ajax zeker kans heeft. Als je kijkt naar de heenwedstrijd, had Madrid in de eerste helft weinig te vertellen. Ze zijn niet in beste doen en vergeet niet dat Sergio Ramos er niet bij is. Als het team goed in elkaar zit en Ajax weet waar ze Real pijn kunnen doen, zie ik geen reden waarom Ajax niet kan winnen", verzekert de oud-voetballer.

Vooral met Dusan Tadic lijkt Real het lastig te krijgen. "Als Tadic als valse spits speelt, heeft Real daar moeite mee. Hij laat zich veel uitzakken, terwijl de centrale verdedigers niet doordekken. Dan komen er gaten voor Ajax om te gaan lopen. Dan zou ik David Neres en Donny van de Beek gebruiken met hun diepgang. Dan kun je Real zeker pijn doen en is alles mogelijk", sluit Musampa af.