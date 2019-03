Rakitic laat zich niet wegjagen door De Jong: ‘Ik wil graag blijven'

Ivan Rakitic heeft niet de intentie om Barcelona komende zomer te verlaten, zo laat hij weten in gesprek met DAZN. Geruchten over een aanstaande transfer kwamen op gang nadat in januari bekend werd dat Frenkie de Jong na dit seizoen voor maximaal 86 miljoen euro de overstap van Ajax naar Barcelona maakt. Voor Rakitic zou geen plaats meer zijn, maar de Kroatische middenvelder zegt het goed naar zijn zin te hebben in Spanje en graag te willen blijven.

Nadat bekend werd dat De Jong de overstap naar Barcelona gaat maken, is Rakitic in verband gebracht met vrijwel alle Europese topclubs. Met name Internazionale, Manchester United, Arsenal, Chelsea en Paris Saint-Germain zouden zijn komst wel zien zitten. Zijn contract in het Camp Nou loopt nog door tot medio 2021 en als het aan Rakitic ligt, dan speelt hij ook volgend seizoen gewoon voor Barcelona.

“Ik heb het goed naar mijn zin in Spanje”, laat de middenvelder weten. “Jammer genoeg kan ik geen Spaans paspoort aanvragen omdat ik er al twee heb. Anders had ik een Spaans paspoort aangevraagd omdat ik hier prima op mijn plek zit en gelukkig ben. Mijn familie is hier gelukkig en mijn dochters doen het goed in Barcelona, ook omdat we dicht bij Sevilla wonen. Het is daarom prima voor mij om te blijven.”

Rakitic maakte in de zomer van 2014 de overstap van Sevilla naar Barcelona. Hij is een vaste waarde in de ploeg van trainer Ernesto Valverde. Dit seizoen kwam hij in LaLiga al 24 keer in actie, terwijl hij in alle competities al 38 wedstrijden speelde. Rakitic kwam tot dusver tot 252 wedstrijden en 34 goals voor Barcelona. “Hij is geweldig en hij heeft een prachtige carrière”, aldus De Jong vorige week over Rakitic in een interview met het clubkanaal van Barcelona.