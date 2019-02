Ten Hag: ‘Wat we toen deden in de tweede helft hoort niet bij Ajax’

Ajax reist woensdag voor de tweede keer in iets meer dan een maand tijd af naar De Kuip voor een ontmoeting met Feyenoord. Voor de Amsterdammers biedt de halve finale van het toernooi om de TOTO KNVB Beker een kans om revanche te nemen voor de afstraffing die het eind januari in Eredivisie-verband kreeg in Rotterdam. Feyenoord won toen met maar liefst 6-2 en die nederlaag dreunde nog geruime tijd na in de Johan Cruijff ArenA.

Trainer Erik ten Hag is ondanks de teleurstelling de prima openingsfase van zijn ploeg in die Klassieker niet vergeten: “We begonnen heel goed in die wedstrijd. En ik ben niet vergeten dat we eerder dit seizoen met 3-0 hebben gewonnen van Feyenoord. Maar Feyenoord heeft natuurlijk dikverdiend gewonnen laatst”, tekende De Telegraaf dinsdagmiddag op tijdens een persmoment.

De twee ploegen treffen elkaar woensdag opnieuw en Ten Hag heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg nu wel aan het langste eind zal trekken: “We weten waar onze pijnpunten liggen, maar hebben ook duidelijk gezien dat Feyenoord op bepaalde vlakken zwakke punten heeft. Wat we toen deden in de tweede helft hoort niet bij Ajax. Zo willen we ons niet presenteren.”

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst liet eerder op de dinsdag al weten ‘iets in gedachten te hebben’ wat betreft zijn aanval. De coach heeft met Nicolai Jörgensen en Robin van Persie twee verschillende opties voor de spitspositie en gaat mogelijk voor een verrassing. Ten Hag wil echter niet op de zaken vooruitlopen: “Jörgensen speelde sterk in Eindhoven (zondag tijdens de in 1-1 geëindigde topper tegen PSV, red.). Maar Gio mag de opstelling zelf bepalen.”

Ajax wordt overigens net als in de voorgaande Klassiekers in Rotterdam niet gesteund door meegereisde supporters en dat leidde in de afgelopen maanden al tot een aantal protesten. De directie, bestuursraad en Raad van Commissarissen toont zich nu solidair en zal uit protest eveneens niet afreizen naar De Kuip, zo meldt de AFCA Supportersclub. Alleen directieleden die een ‘officiële functie’ bekleden, zijn woensdagavond van de partij.