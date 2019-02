Simeone: ‘Jullie weten allemaal dat ik niet op zoek ben naar een smoes’

Diego Simeone heeft zich andermaal verontschuldigd voor zijn obscene gebaar na de 1-0 van Atlético Madrid tegen Juventus in de achtste finale van de Champions League. De oefenmeester greep naar zijn kruis en wilde daarmee aantonen dat zijn ploeg over de benodigde cojones beschikte, zo vertelt hij zaterdag op de persconferentie voor het thuisduel met Villarreal van zondag.

Direct na de wedstrijd vertelde Simeone al dat het gebaar 'uit zijn hart' kwam, maar verontschuldigde hij zich richting eenieder die zich beledigd voelde. Die woorden herhaalt Simeone nu. "Jullie weten allemaal dat ik niet op zoek ben naar een smoes of rechtvaardiging. Ik wil me opnieuw verontschuldigen aan iedereen die zich beledigd voelde door mijn gebaar op woensdag", aldus de oefenmeester in de Italiaanse pers.

"Ik heb een verkeerde manier gekozen om mijn gevoelens over mijn spelers te uiten. Het was absoluut niet richting Juventus bedoeld", benadrukt Simeone. "Toen ik voor Lazio tegen Bologna speelde, maakte ik hetzelfde gebaar. Ik wilde laten zien dat we cojones hebben; het was geen gebaar richting de fans van Juventus. Ik geef toe dat het geen fraai gebaar is, maar het was een intense wedstrijd."

De 1-0 werd in het Wanda Metropolitano gemaakt door José María Giménez; Diego Godín maakte er zeven minuten voor tijd 2-0 van. Dankzij de zege heeft Atlético een uitstekende uitgangspositie voor de return van dinsdag 12 maart. In LaLiga staat de club op de tweede plek, met zeven punten achterstand op koploper Barcelona en twee punten voorsprong op nummer drie Real Madrid.