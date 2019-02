‘Ajax bood Ritsu Doan en Kik Pierie vorige week ’snuffelstage‘ aan’

Ajax heeft Ritsu Doan wederom uitgenodigd voor het bijwonen van een Champions League-duel, zo schrijft De Telegraaf vrijdag. De aanvaller van FC Groningen, die eerder op uitnodiging van Ajax aandachtig toeschouwer was bij Ajax - Bayern München (3-3), was net als Kik Pierie van sc Heerenveen van harte welkom voor het thuisduel met Real Madrid (1-2).

Volgens het dagblad at zowel de twintigjarige Doan als de twee jaar jongere Pierie in de uren voorafgaand aan de eerste achtste finale in de Champions League in het Okura Hotel, waar de selectie van Real Madrid overigens verbleef. Het tweetal had kaarten van Ajax gekregen om vervolgens bij de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA te zijn.

Doan zou er op het laatste moment toch voor hebben gekozen het duel in het Okura te bekijken. Hij zat destijds wel op de tribune toen Ajax tegen Bayern de allerlaatste groepswedstrijd van de Champions League afwerkte. Pierie zat vorige week woensdag wel in de thuishaven van Ajax, maar verzekert dat hij het duel ‘gewoon’ met zijn vriendin bezocht.

De Telegraaf, die de uitnodigingen als ‘een snuffelstage’ omschrijft, meldt dat Pierie dit ongetwijfeld vanwege de gevoeligheid van de visite heeft gezegd. "Een speler die me vandaag opviel, was Kik Pierie", vertelt Kenneth Perez een maand geleden na het bekerduel tussen Ajax en sc Heerenveen. “Die is achttien jaar en is al bezig met het neerzetten van andere mensen op het veld. Dat vind ik goed. Achttien jaar oud! Het is natuurlijk makkelijk om mensen neer te zetten, maar ook in voetballend opzicht heeft hij een bepaalde hardheid die mij aanspreekt."

“Die Champions League wil ik meemaken, dus dat wil ik dan zien als ik de gelegenheid heb. Ik heb enorm genoten, het was een ongelooflijk hoog niveau. Dáár wil ik naartoe”, legde Doan destijds zijn bezoek aan de Johan Cruijff ArenA uit. “Ik heb des te meer gevoeld hoe belangrijk het is om daaraan mee te doen. Het heeft me een impuls gegeven om in trainingen op nog meer dingen te letten.”

Het contract van Doan met FC Groningen loopt nog tot medio 2021. De Japanner kwam medio 2017 op huurbasis over van Gamba Osaka uit zijn vaderland. In de huurovereenkomst was een optie tot koop opgenomen, die in april vorig jaar werd gelicht door de noorderlingen. Het contract van Pierie met Heerenveen loopt volgend jaar zomer al ten einde. Clubs mogen voetballers voor hun achttiende maar voor maximaal drie jaar vastleggen en Heerenveen deed dat in september 2017.