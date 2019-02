De Boer klaar voor debuut met Atlanta United: ‘De groep ziet er goed uit’

Frank de Boer staat vannacht voor het eerst langs de lijn bij Atlanta United bij een officieel duel van zijn ploeg. Het team van de Nederlandse trainer neemt het in de nacht van donderdag op vrijdag om 4.00 uur (Nederlandse tijd) op tegen CS Herediano in de CONCACAF Champions League. Atlanta United komt als kampioen van de Major League Soccer voor het eerst uit in het toernooi.

Vorig seizoen werden the Five Stripes onder leiding van Gerardo Martino kampioen van de MLS en als beloning mag de club uit Atlanta dit seizoen uitkomen in de Midden-Amerikaanse variant van de Champions League. Het toernooi kent geen groepsfase, maar start direct in een knock-out-vorm, waarin een dubbele ontmoeting met het Costa Ricaanse CS Herdiano op het programma staat.

"We hebben er heel veel zin”, liet De Boer weten op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International. “Het wordt een lastige wedstrijd. Niet in de laatste plaats door het veld. FC Toronto ging ook hard onderuit in Panama (4-0 tegen Independiente, red.) en de omstandigheden hier zijn vergelijkbaar. Maar we zijn er klaar voor.”

Hoe ziet het programma van Frank de Boer bij Atlanta United eruit?

Bekijk hier het programma van Frank de Boer met Atlanta United. Lees artikel

Op de clubwebsite gaat De Boer verder in op de voorbereiding op het aanstaande seizoen. “De groep ziet er goed uit”, vertelt hij. “We hebben een zeer goede voorbereiding achter de rug. Nu hopen we graag de dingen terug te zien waarop we de afgelopen periode hebben getraind. Natuurlijk kunnen we onszelf nog verbeteren, maar ik denk dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Het is onze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, we hebben er zin in.”

De Boer zag zijn ploeg woensdag nog aanvallend versterkt worden met Gonzalo Pity Martínez. De aanvallende middenvelder komt over van River Plate en kost Atlanta United circa dertien miljoen euro, waarmee hij de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis is. Pity werd vorig door Zuid-Amerikaanse journalisten in 2018 verkozen tot de beste speler in Zuid-Amerika.