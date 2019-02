Frenkie de Jong: ‘Overmars zei me dat ik deze kans moest pakken’

Frenkie de Jong laat Ajax komende zomer achter zich voor een avontuur bij Barcelona. De Catalanen betalen maximaal 86 miljoen euro voor de talentvolle middenvelder, die op de clubwebsite van zijn toekomstige werkgever een interview heeft gegeven. "Het was heel spannend, ik was erg opgewonden toen ik deze beslissing nam. Dat heb ik wel even gevierd met mijn familie. Ik kan wel zeggen dat Barcelona de club van mijn dromen is", aldus De Jong.

De Oranje-international laat weten dat goede gesprekken met Josep Maria Bartomeu en Marc Overmars belangrijk waren voor zijn keuze. "De voorzitter heeft mij alles verteld over de club en de voordelen om er te spelen. Van jongs af aan heb ik altijd bij Barcelona willen spelen", vertelt De Jong over zijn gesprek met Bartomeu. Ook Overmars, die tussen 2000 en 2004 voor Barcelona speelde, liet zich niet onbetuigd. "Toen Barça serieuze interesse in me toonde, vroeg ik hem over de stad. Hij vertelde me dat alles geweldig was en ik de kans moest pakken, mocht die zich voordoen."

Het voetbal van Barcelona is wat De Jong betreft te vergelijken met wat hij bij Ajax gewend is. "Barça en Ajax lijken op elkaar. Ze willen allebei goed voetbal spelen en veel de bal hebben, het zijn vergelijkbare stijlen. Het is mijn droom een belangrijke speler te worden bij Barcelona en veel titels te winnen." Toch blijft de jongeling kritisch. "Ik heb nog veel te verbeteren. Bijvoorbeeld meer scoren, het geven van meer assists, beter verdedigen, sterker worden en het blijven ontwikkelen van mijn linkerbeen."

In het Camp Nou gaat De Jong samenspelen met Lionel Messi en landgenoot Jasper Cillessen. "Ik kijk er naar uit. Hij is de grootste speler aller tijden, het is moeilijk hem te beschrijven. Hij is zo slim, dat is echt een ander niveau", vertelt De Jong over de Argentijnse captain. Met collega-international Cillessen had hij al contact. "Ik vroeg hem naar de club en de stad. De antwoorden waren alleen maar positief. Hij zij dat ik bij Barça sneller zou groeien als speler en dat maakte mijn beslissing alleen maar gemakkelijker."