Sevilla overleeft hachelijke fase en meldt zich bij laatste zestien

Sevilla heeft zich ten koste van Lazio geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. Na de 0-1 zege uit de heenwedstrijd volgde woensdagavond op eigen veld een nieuwe overwinning voor de Andalusiërs: 2-0. Behoudens een hachelijke fase kort na rust kwam de kwalificatie nimmer in gevaar voor Sevilla, waar Quincy Promes het grootste gedeelte van de wedstrijd speelde.

Lazio was na het verlies van vorige week zeker niet zonder ambitie afgereisd naar Zuid-Spanje, maar het elftal van Simone Inzaghi leek al snel voor een kansloze missie te staan. De thuisploeg had het betere van het spel in de openingsfase en wist de score na twintig minuten voetballen verdiend open te breken. Wissam Ben Yedder schoof de bal van dichtbij in een vrijwel leeg doel, nadat doelman Thomas Strakosha een afstandsschot van Pablo Sarabia onvoldoende onschadelijk had gemaakt: 1-0.

Promes begon bij Sevilla aanvankelijk op de reservebank, maar door een blessure van linkerwingback Sergio Escudero maakte de international van het Nederlands elftal na slechts zes minuten alsnog zijn opwachting. Verder beleefde Sevilla een probleemloze eerste helft, al claimde Lazio nog wel tevergeefs een strafschop, nadat Senad Lulic in het strafschopgebied op de hakken was gelopen door Gabriel Mercado.

Er leek zodoende geen vuiltje aan de lucht voor het team van Pablo Machín, maar in de tweede helft wist Lazio het Ramón Sánchez Pizjuán toch nog even angst in te boezemen. Sevilla kwam na precies een uur spelen met tien man te staan na een tweede gele kaart voor Franco Vázquez en even later miste Ciro Immobile oog in oog met doelman Tomas Vaclik een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker. Lazio leek zicht te hebben op een comeback, maar een onbegrijpelijke actie van Adam Marusic bracht uiteindelijk redding voor Sevilla.

De wingback plaatste negentien minuten voor tijd zijn elleboog in het gelaat van Roque Mesa, waarna ook Lazio met tien man kwam te staan. Sevilla wist het evenwicht in de wedstrijd daarna te herstellen en maakte zelf twaalf minuten voor tijd uiteindelijk aan alle onzekerheid definitief een eind. Sarabia werd in het strafschopgebied van Lazio vrijgespeeld door Jesús Navas, waarna de middenvelder met een diagonaal schot voor de 2-0 tekende.