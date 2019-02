‘Dat we de beste speler hebben, betekent niet dat we de CL gaan winnen’

Juventus hervat zijn Champions League-seizoen woensdagavond op bezoek bij Atlético Madrid. Met Cristiano Ronaldo in de gelederen zijn de verwachtingen bij La Vecchia Signora hooggespannen, maar trainer Massimiliano Allegri probeert de druk weg te nemen bij zijn spelers. "Het is een voordeel dat Cristiano nu bij ons speelt. Maar hij alleen is niet genoeg, het hele team moet goed zijn om te winnen", weet de Italiaanse coach.

Tijdens de persconferentie in het Wanda Metropolitano wordt Allegri aan de tand gevoeld over de pittige heenwedstrijd. "Ronaldo is de beste speler ter wereld en met hem hebben we meer kans om te winnen. Dat wil echter niet zeggen dat we dat automatisch gaan doen. Je moet goed spelen en geluk hebben. Het is geen kwestie van verplichting, de Champions League is een doel", vertelt Allegri, die tot op heden enkel op Italiaanse bodem actief was als trainer.

Juventus is al jaren de baas in de Serie A en de titel lijkt de club uit Turijn ook dit seizoen niet te kunnen ontgaan. De grote droom is dan ook om de Champions League binnen afzienbare tijd te veroveren. "De Champions League was altijd al een doel voor Juventus en het zal een belangrijke wedstrijd worden", blikt de trainer vooruit op het duel met Atléti. Sterspeler Ronaldo pakte de afgelopen drie seizoenen de eindzege met Real Madrid en hoopt met Juventus zijn kwartet achtereenvolgende eindzeges compleet te maken.

Het zal echter geen gemakkelijk karwei worden om Atlético in de hoofdstad van Spanje te verslaan. Als vanzelfsprekend hebben de Madrilenen ook wel oren naar de finale in eigen stadion. Vorig jaar pakte de ploeg van trainer Diego Simeone de Europa League en in 2016 speelde Atlético de Champions League-finale tegen Real. Allegri is dan ook op zijn hoede. "Atletico is een georganiseerd team en heeft een ijzersterke verdediging. Diego Simeone heeft het fantastisch gedaan", sluit Allegri af.