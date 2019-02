Pover Feyenoord komt eigen goal Sven van Beek niet meer te boven

Feyenoord heeft zondagmiddag zijn derde uitwedstrijd op rij verloren. Na nederlagen tegen PEC Zwolle en Excelsior was nu FC Groningen met 1-0 te sterk voor de nummer drie van de Eredivisie. De enige doelpuntenmaker speelde echter niet in het shirt van de Trots van het Noorden, daar Sven van Beek met zijn zesde eigen goal in de Eredivisie (een gedeeld record) de gehele productie voor zijn rekening nam. De Rotterdammers houden een voorsprong van slechts twee punten op nummer vier AZ, dat ook over een iets beter doelsaldo beschikt.

Van Beeks eigen doelpunt viel uiteindelijk pas in de 26e minuut, maar het had ook al eerder mis kunnen gaan voor de verdediger. Een misverstand met Kenneth Vermeer bij een terugspeelbal leidde na drie minuten spelen al voor een penibel moment voor het doel van de bezoekers en de keeper kon maar net voorkomen dat het leer in de lege goal hobbelde. Dit incident schudde de bezoekers echter niet wakker en FC Groningen was in de eerste helft duidelijk de bovenliggende partij. De eerste goede kans kwam voor Ritsu Doan na een een-tweetje met Kaj Sierhuis, maar de Japanner zag zijn inzet gekeerd worden door Vermeer.

Dubieuze records voor Sven van Beek na vijfde eigen goal bij Kenneth Vermeer

Na een kopbal over het doel van Sierhuis was het na bijna een halfuur spelen wel raak door Van Beek, die een voorzet van Thomas Bruns achter zijn eigen doelman werkte. Feyenoord stelde daar in het eerste bedrijf enkel een kopbal van Nicolai Jörgensen tegenover en ontsnapte op slag van rust aan een grotere achterstand toen Samir Memisevic uit kansrijke positie over knalde. Het spelbeeld veranderde nauwelijks in de tweede helft en Groningen liet al snel een aantal kansen om de voorsprong verder uit te breiden onbenut aan zich voorbijgaan.

Bruns kreeg nadat Jeremiah St. Juste de bal verspeelde een schietkans, maar hij stuurde de bal over het doel van Vermeer. De doelman zag vervolgens tot zijn opluchting hoe de na dit seizoen naar FC Zürich vertrekkende Mimoun Mahi eveneens over zijn doel schoot, terwijl Van Beek met een uiterste inspanning een poging van Sierhuis tot een corner kon verwerken. Trainer Giovanni van Bronckhorst trachtte met het inbrengen van Sam Larsson en Yassin Ayoub voor respectievelijk Jens Toornstra en Calvin Verdonk meer grip te krijgen op de wedstrijd, maar ook de twee invallers wisten zich niet te ontworstelen aan de malaise aan Rotterdamse kant.

Tien minuten voor tijd zorgde Steven Berghuis nog voor enig gevaar voor het doel van Sergio Padt door naar binnen te trekken en uit te halen. Zijn schot smoorde echter in de Groningse defensie en meteen daarop was Mahi aan de overkant met een door St. Juste geblokt schot dicht bij de 2-0. Met nog slechts een paar minuten te gaan leek de thuisploeg het duel definitief in het slot te gooien middels een kansrijke uitbraak, maar Vermeer wist knap te redden op een schot van invaller Iliass Bel Hassani. De drie punten waren echter hoe dan ook voor FC Groningen, dat door de overwinning naar de negende plaats in de Eredivisie stijgt.