Kieft: ’Het is eigenlijk ‘killing’ hoe Sergio Ramos Ajax neerzet’

Matthijs de Ligt moet Sergio Ramos zien als voorbeeld, vindt Wim Kieft. De oud-international raakte woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA onder de indruk van het spel van de aanvoerder van Real Madrid. De mandekker zette de lijnen uit bij de Spaanse grootmacht en maakte een hoop aanvallen van Ajax onschadelijk. Kieft vond het bijzonder om te zien hoe spelers als Luka Modric, Toni Kroos en Ramos rust uitstraalden op momenten dat Ajax druk zette.

“Vooral die laatste vond ik geweldig. Ik zat bijna op het veld en hoorde continu gefluit. Gefluit van Ramos, zo van: hier ben ik, hier ben ik. Heel dwingend richting zijn teamgenoten”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Je merkt dat hij voor deze grote wedstrijden leeft. Die rare dingen gebeuren als hij niet op honderd procent speelt, maar in de ArenA betrapte ik hem op slechts een beoordelingsfoutje. Hij herstelde dat met een perfect getimede omhaal. Ramos speelde weergaloos, was rustig aan de bal, had een goede inspeelpass, coachte continu en was meedogenloos in de duels.”

Kieft legt de kwaliteiten van De Ligt langs de meetlat en zag woensdagavond veel wilskracht, minder ervaring en een enorme bereidheid. “Hartstikke goed, maar je hoopt dat De Ligt snel naar het niveau Ramos toegroeit. Dat hij in topwedstrijden rust neemt in zijn spel, eens terug stapt en vanuit zijn positie speelt”, aldus Kieft. “Het was nu allemaal erg ’elektrisch’ bij Ajax. Terecht, want zo moest het niveauverschil met Real worden gecamoufleerd. Een naïeve gedachte, maar idealiter zou deze Ajax-ploeg een tijdje intact moeten blijven om dezelfde rust te krijgen als Kroos & co.”

Kieft gaat in op de gele kaart van Ramos in de slotfase van het duel. Hij beging een overtreding op Kasper Dolberg en is derhalve geschorst voor de return. “Gewoon kansberekening van zijn kant. Daar ben ik van overtuigd. Eigenlijk ’killing’ voor Ajax zoals hij ze neerzet. Ramos maakte namelijk de afweging dat de return in Madrid ook zonder hem resulteert in de volgende ronde en liet zich bewust bekeuren op het middenveld”, stelt Kieft. “Volgens de voetbalmoralisten verwerpelijk en die roepen massaal schande. Als coach wil je toch niets liever dan een speler die zoiets zo snel en goed inschat en daarnaar handelt. Typisch Ramos, bij wie winnen voorop staat en niet de schoonheidsprijs of de Fair Play Cup. Wat alleen heel dom is van Ramos; hij loopt daarna te koop met zijn slimmigheid. Nu volgt er een UEFA-onderzoek en krijgt hij misschien twee wedstrijden schorsing.”