‘Ongewenst spandoek’ kost Ajax mogelijk straf van UEFA

Ajax en Real Madrid moeten vrezen voor een straf van de UEFA. De Europese voetbalbond meldt donderdagavond in een verklaring dat een onderzoek is ingesteld naar het gedrag van de supporters tijdens de ontmoeting van woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA, in het kader van de eerste achtste finale van de Champions League.

De UEFA meldt dat supporters van Ajax zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het gooien van objecten, het afsteken van vuurwerk en het tonen van een ongepast spandoek. Het is niet duidelijk om welk spandoek het gaat. Ook de meegereisde aanhang van de Spaanse topclub zou vuurwerk in het stadion hebben afgestoken.

Voor aanvoerder Sergio Ramos van Real Madrid dreigt een extra schorsing naar aanleiding van enkele uitspraken. Hij wekte in Amsterdam aanvankelijk de indruk dat hij opzettelijk een gele kaart had opgelopen, om de schorsing in de return tegen Ajax te kunnen uitzitten. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het niet bewust deed”, liet Ramos optekenen.

Kort na deze uitlating kwam Ramos echter terug op zijn woorden, maar toen was het kwaad al geschied. De disciplinaire commissie van de UEFA kondigde donderdag aan de reactie van de loslippige Ramos te onderzoeken. Vanaf de kwartfinales zou Ramos door zijn automatische schorsing weer met een schone lei kunnen beginnen. De UEFA heeft in het verleden echter wel vaker spelers hard aangepakt nadat ze een gele kaart om soortgelijke reden hadden uitgelokt.